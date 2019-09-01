Из грязи — в «князи» 18 1.09.2019, 8:22

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Зачем Лукашенко столько резиденций?

На днях блогер NEXTA нашел у Лукашенко еще одну резиденцию. Теперь белорусский диктатор стал мировым лидером по количеству резиденций, построенных за счет налогоплательщиков — их у него как минимум 18. А интерьер некоторых из них поражает крикливой роскошью на фоне затянувшегося в стране экономического кризиса, роста скрытой и явной безработицы, падения реальных доходов граждан и бегства трудоспособного населения за границу.

Что думают белорусы о таком правителе? Сайт Charter97.org собрал комментарии читателей:

«Вот что всегда бывает, когда во власть влезает «из грязи — в князи».

«Все эти резиденции по своей значимости можно приравнять только к одной - с металлической дверью, кандалами на ногах и вертухаем».

«У лукавого должна быть новая резиденция, в СИЗО, камера № на выбор».

«Дом-то обычный, но зачем ему столько резиденций. Он же не вечный. Что за маниакальная потребность хапать и хапать. Это все-таки от ущербности разума».

«А это только одно из проявлений жадности этой черноты, видимое нам. Я уверен, что он и жрет в три горла, и ворует по максимуму деньги из страны через множество своих «внебюджетных фондов».

«Лука, зачем тебе столько резиденций? Скоро у тебя будет одна, маленькая, где ты будешь отбывать пожизненное заключение за чудовищные преступления против народа».

«Вот это взлет! Из колхозной хомутарни, пропахшей перегаром, конским потом и дешевым куревом - да в такие хоромы! Видать, посадка будет жесткой, без шассийных стоек!»

«Скора будзя ўцякаць, як Януковіч! Колькі б вяровачка ня вілася, а канец будзе!»

«Хавацца пэуна збираецца? Ад народа? Ад Астрауца?»

«Это мне напоминает разоблачение тайных резиденций пророссийского Януковича».

«Все здесь говорит о дурном вкусе хозяина».

«Самая лучшая и подходящая резиденция для этого безумца - отдельная пожизненная камера».

«Больше, больше и больше детские обиды и травмы душат убогенького всю жизнь»

«Ніяк ні нажрэцца - тое... «огромное, дебелое тело»!

Ніяк не задушыцца, за 26 рокаў, ад прагнасьці й скнарасьці»

«Так вот куда уходят народные денежки. Фиг им а, не дорожный налог. И я поддерживаю всех, кто уклоняется от уплаты поборов различными способами. Хватит содержать дармоедов и их охрану!»