Эксперт: Проект указа о возврате тары - экономическая диверсия 8 1.09.2019, 9:54

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Михаил Счастный

Белорусские министры напоминают басню Крылова «Квартет».

Разработанный Министерством жилищно-коммунального хозяйства проект указа «О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки» является ни чем иным, как экономической диверсией против страны.

Об этом заявил "Ежедневнику" председатель Республиканской ассоциации рециклинга и инноваций при Республиканской конфедерации предпринимательства Михаил Счастный.

"Как квалифицированный специалист в области организации приема от населения многооборотной возвратной стеклотары, а также, как потребитель пищевых продуктов, упакованных в пластиковую, стеклянную и алюминиевую тару (упаковку), чьи денежные средства (депозит (залог)) будут изыматься при покупке пищевых товаров могу с уверенностью констатировать, что ничем иным, как экономической диверсией, направленной против граждан и субъектов хозяйствования – я этот проект указа назвать не могу", - констатировал Михаил Счастный.

По мнению эксперта, с февраля 2013 года, как вице-председателем Республиканской конфедерации предпринимательства Виктором Маргеловым была представлена Лукашенко уже разработанная концепция депозитной системы сбора тары из-под пищевых продуктов, прошло уже более 6 лет. За эти годы можно было бы разработать вполне нормальный, рабочий закон со всеми пакетными принципами, который был бы ясен и понятен всем слоям населения и, который бы не пришлось изменять в течение лет 20-30. Но, видимо, Минжилкомхозу и всем остальным государственным органам хорошие законы не нужны.

Во-вторых, считает эксперт, разработанный проект указа не предусматривает создания полноценной (всеохватывающей) системы приема упаковки от покупателей, поскольку никакой ответственности за отсутствие системы приема тары нет.

"Полагаю, что и вводить эту ответственность еще очень долго чиновники не будут. Причин этому несколько: с одной стороны – это запрет, как на самостоятельную, так и на совместную с иными субъектами торговли и тарособирающими организациями систему приема тары от покупателей, а тем, кто ослушается этого запрета, грозит предусмотренное проектом указа административное наказание. То есть – налицо глобальнейшая монополизация финансового потока еще даже не развитой системы. С другой стороны – это отсутствие экономической привлекательности для вовлечения в систему приема тары отечественных предпринимателей, то есть нашего мелкого и среднего бизнеса, поскольку равных условий с субъектами торговли для них проект указа не предусматривает. В связи с этим, на рынок выйдет какой-нибудь «приведенный за ручку» очередной оффшорный инвестор, интересы которого будут заключаться только в реализации тароматов (автоматов по приему бутылок) по угодной ему цене, а не в построении системы сбора тары и без учета анализа экономических потерь (затрат на электричество, комплектующие, персонал), связанных с обслуживанием этих тароматов. В условиях настоящей экономической ситуации и снижения потребительского спроса – тароматы это неоправданная роскошь", - заявил Михаил Счастный.

В-третьих, по мнению эксперта, проект указа имеет заранее продуманную систему «подставы» бизнеса.

"В 2010-2011 годах подобная подстава уже была продемонстрирована Комитетом государственного контроля, когда из предпринимателей «выбивали» экологический налог. По нынешнему проекту указа, если торговля вовремя не перечислит сумму депозита производителям и импортерам пищевой продукции, а те в свою очередь не перечислят управляющей компании, то КГК вспомнит былое и тут же проведет процедуру выбивания с привлечением к административной ответственности. Так что проект указа уже наметил потенциальных «жертв», которыми и станут производители и импортеры пищевых продуктов", - заявил Михаил Счастный.

В-четвертых, эксперта поражает бездействие министра торговли, поскольку проект указа предусматривает колоссальнейшую нагрузку на всю торговую систему и общественного питания.

"Надеюсь всем понятно, что общепит в 99% случаев реализует пищевые продукты в розлив и порционно, следовательно, предъявить депозит к уплате своим потребителям он не сможет. Поэтому не предусмотренные к взиманию с потребителей суммы депозита для общепита будут являться прямыми убытками, созданными указом – этакая спланированная указом разорительная система", - отметил председатель ассоциации.

В-пятых, эксперта удивляет схема оборота средств от залоговой тары.

"Возвращаясь к моим указаниям, об экономической диверсии, хочу разъяснить, что суммарный депозит – это так сказать обязательный предварительный взнос потребителями «денег-до востребования», которые должны у кого-то храниться до момента их востребования потребителем, применительно к данному проекту – до сдачи тары. То есть, это деньги потребителей (народа), следовательно, и храниться эти суммарные деньги должны на специальном счете, слава богу, что и Банковский кодекс это позволяет сделать. Но Минжилкомхоз не заинтересован в хранении этих денег на спецсчете, а только на расчетном счете управляющей организации, чтобы эти деньги уже считались собственностью этой организации, а не народа. При этом применить депозит можно только на разовую тару, стоимость которой включена в цену товара". - удивляется Михаил Счастный.

Как отмечает эксперт, залог – это способ обеспечения исполнения обязательств, размер (уровень) которого может устанавливать только собственник вещи (предмета), например, производитель пищевого продукта может установить залоговую стоимость на возвратную тару (упаковку), которая не включается в цену товара и выделяется в сопроводительных документах отдельной строкой (как товар подлжащий возврату). Таким образом, в проекте указа уже заложена правовая коллизия, поскольку сам термин «депозит (залог)» ее и порождает.

"И именно эта коллизия будет наносить экономический вред, как для экономики и экологии страны в целом, так и для экономики отдельно взятых производителей и импортеров, которые захотят выпускать на рынок свою продукцию не в разовой, а в возвратной потребительской таре (упаковке), поскольку уже никак не смогут отразить ее в сопроводительных документах на поставку пищевой продукции и за счет этого снизить цену товара для конечного потребителя (народа) в розничной торговле", - предупреждает Михаил Счастный.

В-шестых, эксперт удивляется ограниченность действия указа и фактически узаконенные льготы для отдельных производителей.

"Находясь в составе рабочей группы я неоднократно обращал внимание на то, что депозитная система должна включать в себя все без исключения пищевые продукты, которые в старые добрые времена СССР упаковывались в многооборотную возвратную стеклотару, а это и алкогольные, и безалкогольные напитки, пиво, соки, молочные продукты, ну и естественно мясо-растительные продукты питания. Именно включение их всех в систему сбора не вызовет существенного подорожания всех пищевых продуктов. В изначальных проектах указа так и было, но в этом не указали, видимо «подковерные» лобби отдельных отраслей возымели верх над экономикой.

Можно еще перечислить с десяток "косяков", прописанных в данном проекте указа, которые в полной мере будут подтверждать слова хорошо известной басни, - "А вы друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь", - констатирует Михаил Счастный.