Во время учений в Индии у российского танка Т-90С разорвало ствол

Во время учений в Индии у российского танка Т-90С разорвало ствол15
- 1.09.2019, 10:17
- 3,456
Для расследования причин создана комиссия, в которую вошли высокопоставленные военные.
Во время учебных стрельб на полигоне Похран в индийском Джайсалмере у танка Т-90С выстрелом разорвало ствол. Об этом сообщает India Today.
В результате никто не пострадал, в том числе и экипаж танка. Пока причины инцидента не названы, для их расследования создана комиссия, в которую вошли высокопоставленные военные.
Т-90С представляет собой экспортный вариант Т-90. На танке отсутствуют прожекторы «Штора», которые заменены на дополнительные блоки встроенной динамической защиты. Также бронемашина оснащена кондиционером. Зарубежными операторами Т-90С являются, в частности, Индия (около тысячи танков) и Вьетнам (64 танка).