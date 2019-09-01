Под Минском обнаружили «секретную» горную реку 1 1.09.2019, 10:34

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Фото: onliner.by

Как она появилась?

Сайт Onliner продолжает рассказывать о живописных и малоизвестных уголках Минска и пригорода, где можно погулять и восстановить силы после трудовых будней. Сегодня немного отъедем за пределы МКАД в район Заславского водохранилища. Там, среди санаториев и дачных массивов, можно набрести на удивительное и странное место — сосновый лес рассекается оврагом, рельеф которого сформирован округлыми бетонными глыбами, словно отполированными бурными потоками воды. Русло горной реки? Как оно здесь появилось?

На самом деле это место, конечно, вовсе не секретное, но далеко не все жители Минска знают о его существовании (а уж тем более об истории создания). Попробуем вкратце рассказать.

Фото: onliner.by

«Горная река» под Минском представляет собой уникальное для Беларуси спортивное сооружение, искусно интегрированное в Вилейско-Минскую водную систему. Находится оно в протоке, соединяющем Минское море с водохранилищем Криница. Объект был построен в 1981 году. В Европе в то время была лишь одна подобная трасса — слаломный канал в Мюнхене — она и была выбрана в качестве прототипа при создании минского канала.

Задумка была успешно реализована и искусственная горная река текла постоянно и активно использовалась спортсменами вплоть до начала 1990-х. Как писала в 2002 году газета «Советская Белоруссия», с конца 1980-х канал служил основной базой подготовки сборной СССР по гребному слалому.

«В 1990-е это был аквапарк»

Возможностью поплавать в канале пользовались и обычные люди — сюда приезжали со всего Минска. Обуваешь кеды — и несешься в бурном потоке. Бесплатный аквапарк!

Фото: onliner.by

Воспоминаниями о том, каким канал был раньше, поделились читатели Onliner.

ltminsk: «Была там однажды, очень давно. С группой альпинистов. Сказали, все время подпрыгивай и отталкивайся от дна. Подпрыгнуть удалось один раз всего. Потом ноги на уровне головы и понесло. Страху натерпелась, когда видишь, что тебя на скорости несет на валун. Но там течение как-то мягко обогнуло этот камень. Короче, выжила. После чего от этих альпинистов я узнала, что я смелая девушка».

user_1458613: «Лет 25 назад, в возрасте 9—12 лет, мы с друзьями любили ходить сюда как на водный аттракцион — надевали старые кеды, садились на корточки, и из-за сильного потока воды тебя сносило с большой скоростью, кидая то влево, то вправо. Главное — держать равновесие. Минуты три экстремального спуска — было весело, но иногда приходили домой с потертой пятой точкой…»

Семидетный: «В девяностые канал использовался как аквапарк. Из экипировки — кеды и плавки. Спускаешься и плывешь по течению метров пятьсот. Хотя плывешь — громко сказано, там практически везде достаешь ногами до дна. Только нужно знать рельеф. Ободранные руки и колени — в порядке вещей. В выходные людей было столько, что яблоку негде упасть. Проходишь канал, вылазишь — и поднимаешься вверх по течению. И так весь день. Ну и тонуло по пьяни много. Говорят, поэтому канал и закрыли».

После развала Союза канал пересох. То ли «Минскводоканал» начал экономить деньги, то ли возникли проблемы технического характера — с тех пор реку «включали» лишь для проведения тренировок и соревнований, а после — и того реже.

Фото: onliner.by

Что не так с каналом сегодня

Сегодня канал выглядит заброшенным. По дну течет едва заметный ручеек, бетонные берега поросли мхом, а кое-где и кустами. И все же иногда река оживает. На YouTube можно найти ролики за прошлый и позапрошлый годы, на которых запечатлены тренировки слаломистов. Выглядит впечатляюще.

Фото: onliner.by

Почему канал используется так редко — оперативный ответ на этот вопрос в «Минскводоканале» получить не удалось. Быть может, спортсмены в курсе? Вот что нам рассказали в Белорусской ассоциации каноэ:

— Система там, в принципе, рабочая и трасса сама по себе очень неплохая, даже по международным меркам. Единственная беда — в Минском море не хватает воды, чтобы сформировать нужную скорость потока. Для того чтобы открыть шлюз, надо долго ждать, пока уровень воды в водохранилище достигнет определенной отметки. Поэтому тренировки можно проводить лишь изредка — это единичные дни в году. В Европе сейчас строятся современные каналы, где вода зациклена по кругу и ее качают мощные насосы, на Минском море же все упирается в естественный спуск воды… Спортсмены наши тренируются в Борисове на Березине, под Новополоцком. Ну какие там горные реки? К сожалению, условия не позволяют добиваться достойных результатов на международных соревнованиях.