Неужели ГАИ забастовала?5
- 1.09.2019, 10:58
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Странно все это.
На автотрассе М5 Минск - Гомель вчера творилось что-то необычное. На разных участках замечены несколько разбитых в ДТП авто, которые никто не убирает. И совсем не замечено сотрудников ГАИ. Равно как и хоть какого-то обозначения мест аварий, где в любой момент может произойти новая, пишет телеграм-канал Nexta-lite.
Например, эта разбитая Audi обнаружена недалеко от Бобруйска, примерно на стыке Гомельской и Могилёвской областей.
Неужели ГАИ забастовала? Странно все это.