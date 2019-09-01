Неужели ГАИ забастовала? 5 1.09.2019, 10:58

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Странно все это.

На автотрассе М5 Минск - Гомель вчера творилось что-то необычное. На разных участках замечены несколько разбитых в ДТП авто, которые никто не убирает. И совсем не замечено сотрудников ГАИ. Равно как и хоть какого-то обозначения мест аварий, где в любой момент может произойти новая, пишет телеграм-канал Nexta-lite.

Например, эта разбитая Audi обнаружена недалеко от Бобруйска, примерно на стыке Гомельской и Могилёвской областей.

Неужели ГАИ забастовала? Странно все это.