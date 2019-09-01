Самуэль Оскерко: как белорусский шляхтич организовал партизанское движение против московского царя 3 1.09.2019, 11:15

Молниеносные рейды партизан застигали оккупантов врасплох.

Шляхетский литвинский род Оскерко (герб «Мурделия») происходил от полоцких мещан. Затем его представители переселились в деревню Челющевичи (существует и по сей день) недалеко от Мозыря, где в 1599-ом году и родился Самуэль Оскерко, пишет vklby.com.

Начальное образование мальчик получил дома. В возрасте около 17 лет был отправлен учиться на философский факультет в иезуитскую академию в Кракове, которую позже переименуют в Ягелонский университет.

В 1620 году Османская Империя пошла войной на Речь Посполитую. Долг каждого шляхтича – защищать Родину, поэтому, не закончив учебу, Самуэль записался в войска Великого гетмана Литовского Яна Карла Ходкевича. И в сентябре – октябре 1621 года Оскерко принял участие в битве под Хотином.

После Хотина Самуэль Оскерко уже командовал хоругвью крылатых гусар, воевал против шведов в войне, которая длилась с перемириями с 1600 по 1629 год. А после наступления временного затишья, в 1638 году он женился на дочери (имя его жены не сохранилось) Романа и Елены Филиповичей, получив в приданое деревни Филиповичи и Копаткевичи в Мозырьском повете.

Когда в 1649 году вспыхнуло восстание Богдана Хмельницкого, Самуэлю Оскерко было уже пятьдесят лет, по тем временам весьма солидный возраст, но, несмотря на этот факт, он во главе мозырьской хоругви в составе войск Януша Радзивила отправился воевать против казаков.

После этой войны Самуэль Оскерко вернулся домой полковником Пятигорской хоругви войска ВКЛ. Спустя непродолжительное время, в 1653 году, он был избран также мозырским земским судьей.

Но совсем скоро Самуэль вынужден был вновь отправиться на войну, теперь уже с соседями с востока. В 1654 году началась тринадцатилетняя война между Московским царством и Речью Посполитой.

На самом первом этапе, когда города сдавались московским войскам один на за одним, ему удалось в октябре 1654 года организовать контрнаступление. Переправившись через Березину, Оскерко разбил несколько казацких отделов под Кличевом, затем мощный отряд под Борисовом и в итоге выгнал казаков с Белыничей. Однако, не получив своевременной поддержки от войск ВКЛ, стоявших под Минском, вынужден был снова отойти за Березину.

До конца декабря 1654 года Самуэль Оскерко действовал в авангарде войск ВКЛ на востоке. Его полк первым подошел к Старому Быхову, городу, который уже пять месяцев находился под осадой казаков Ивана Золотаренко.

Со своим конным отрядом Самуэль какое-то время охранял короля Речи Посполитой Яна Казимира, за что потом получил в дар от него имения, конфискованные у изменников..

В 1656 году Оскерко решительно выступил против Кейданской унии со шведами. Свое первое сражение под Тыкоцино с войском Богуслава Радзивилла (сторонником унии) он проиграл. Но после все же выбил войска Радзивиллов из Мирского и Несвижского замков.

Помимо службы в регулярных войсках Самуэль Оскерко занимался также организацией партизанского движения на востоке ВКЛ. Он выступал за объединение регулярных войск с мещанами и крестьянами. Сам же Самуэль не раз прибегал к методам партизанской войны, быстро и не заметно появляясь в неожиданных для врага местах.

В 1659 году вместе с отделами Мурашко и Кмитица он пробовал прорвать осаду Мстиславля, которую осуществлял отряд московского воеводы князя Ивана Лобанова-Ростовского. Охранял околицы Слуцка и там сражался с нерегулярными казацкими войсками и незначительными московскими отрядами.

В 1660 году, усилив свой отряд солдатами из слуцкого гарнизона, Оскерко провел один из своих самых быстрых рейдов против казаков в районе Глуска. Он разбил их под Зубаревичами, а после освободил Туров. В марте этого же года вместе с Мурашко он партизанил в районе Несвижа, перекрывая коммуникации, уничтожая мелкие отряды и постоянно беспокоя врага внезапными набегами.

Летом 1660 года Самуэль Оскерко воевал с казаками в Пинском повете, а затем блокировал в Старом Быхове московский гарнизон. Осенью он защищал южное крыло королевских войск Стефана Чарнецкого от нападений казаков. Дошел до Сожа и освободил Чечерск. Однако был разбит казаками Василия Золоторенки, который шел на помощь войскам московского воеводы Хованского.

В октябре 1660 года Самуэль участвовал в битве на река Бася против московских войск. Во время боя он отянул на себя основные силы противника и был полностью разбит. Однако этот маневр позволил отделам Чернецкого переправиться незаметно через Друть и неожиданным ударом уничтожить противника.

В конце осени того же 1660 года Самуэль Оскерко выбил из Чаусов отряд казацкого полковника Ивана Нечая. Это была его последняя битва, в возрасте 61 года он преклонил колени в костёле и отправился домой на заслуженный отдых.

Военная деятельность была окончена, и в мирской жизни Оскерко продолжил заниматься государственной деятельностью, поскольку в 1666 году шляхта избрала его послом Сейма и депутатом трибунала Великого Княжества Литовского от Мозырьского повета.

В 1671 году Самуэль Оскерко основал католический монастырь бернардинцев в Слуцке в память о своих погибших товарищах гусарах. До наших дней костел не сохранился. В 1832 году царские власти превратили монастырь в казарму, а в начале 1950-х годов он был снесён.

Самуэль Оскерко умер в 1679 году, место смерти и захоронения не известны. После себя оставил сына Михаила, а его внук Антоний стал известным государственным деятелем ВКЛ.