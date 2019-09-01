Лукашенко: Я спросил Путина в Питере - ты эту картошку ел? 7 1.09.2019, 11:23

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Диктатор отметился еще одним странным высказыванием.

Лукашенко во время посещения ОАО «Озерицкий-агро» в Смолевичском районе рассказал, как Владимир Путин оценил картофель, который глава Беларуси ему подарил в прошлом году в декабре, сообщает «Белсат».

«Мне Владимир Владимирович Путин, я же подарил ему картошку… Я его спросил в Питере: ты эту картошку ел? «Да ты что, — говорит. — Я такой вкусной картошки уже давно не ел!» Ведь уже во многих странах вывели этот картофель, уже сеют лишь бы что», — отметил Лукашенко.

Этот эпизод попал в репортаж телеканала «Беларусь 1», в официальном пресс-релизе с визита в Смолевичский район слов Лукашенко о Путине не было.

Напомним, четыре мешка картофеля разных сортов (для драников и пюре, для запекания и т д.) Лукашенко привез в подарок Путину в декабре 2018-го. Такой оригинальный подарок стал поводом для многочисленных шуток и мемов в соцсетях.

Позже пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказывала в эфире БТ, что картофель — с огорода Лукашенко, и Путин сам попросил на Новый год в качестве подарка картофель и сало — «мол, а что еще можно привезти из Беларуси?». Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков потом рассказал, что картофель понравился Путину.