закрыть
1 сентября 2019, воскресенье, 12:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Протесты в Гонконге: остановлено движение поездов в аэропорт

  • 1.09.2019, 11:35
Протесты в Гонконге: остановлено движение поездов в аэропорт

Демонстранты скандируют лозунги и возводят баррикады.

В Гонконге из-за протестов остановлено движение поездов по направлению к международному аэропорту и крупному выставочному центру AsiaWorld-Expo.

Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK) (перевод — nv.ua).

По ее данным, протестующие изрисовали стены аэровокзала граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Кроме того, была закрыта парковка с почасовой оплатой. Пассажирам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Доступ протестующим перегородили полицейские кордоны, в ответ демонстранты начали скандировать лозунги и возводить баррикады.

Напомним, в ходе протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

Также в воскресенье полиция впервые со времени начала массовых протестов использовала водометы против протестующих.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов