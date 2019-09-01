Протесты в Гонконге: остановлено движение поездов в аэропорт 1.09.2019, 11:35

Демонстранты скандируют лозунги и возводят баррикады.

В Гонконге из-за протестов остановлено движение поездов по направлению к международному аэропорту и крупному выставочному центру AsiaWorld-Expo.

Об этом сообщает местная телерадиовещательная корпорация Radio Television Hong Kong (RTHK) (перевод — nv.ua).

По ее данным, протестующие изрисовали стены аэровокзала граффити и разгромили терминалы бесконтактной оплаты проезда.

Пассажирам рекомендовали прибывать в аэропорт как минимум за два часа до вылета вместо стандартных 90 минут.

Кроме того, была закрыта парковка с почасовой оплатой. Пассажирам посоветовали пользоваться общественным транспортом.

Доступ протестующим перегородили полицейские кордоны, в ответ демонстранты начали скандировать лозунги и возводить баррикады.

Напомним, в ходе протестов в воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила оружие против участников массовых протестов в городе.

Также в воскресенье полиция впервые со времени начала массовых протестов использовала водометы против протестующих.

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году.

Правительство Китая обвиняет протестующих в насилии, вандализме и «терроризме».