В Беларуси снова подорожали сигареты 2 1.09.2019, 12:18

Правда, не все.

С первого дня сентября в Беларуси подорожали сигареты. Правда, не все. Более того, цены на некоторые из них снизились, сообщает udf.by.

Согласно данным Министерства по налогам и сборам, с 1 сентября дороже продается продукция табачной фабрики «Неман» (Гродно).

В частности, на пять копеек повышены цены на некоторые виды Pall Mall – Nano Blue, Nano Silver, Nanokings Blue, Nanokings Silver, Superslims Azure, Superslims Violet.

Сигареты Sobranie Blacks, поставляемые компанией «Беларусьторг», подешевели на 57 копеек.

А вот Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet уже продаются на 5 копеек дороже.

На 10 копеек повышены цены на некоторые виды Davidoff (Blue, Classic, Classic Slims, Gold, Gold Slims).

Не поменялась стоимость сигарет компаний «Табак-Инвест» и «Энерго-Оил».

Также сообщается, что в продаже должны появиться некоторые новые виды табачной продукции.