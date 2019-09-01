США нанесли удар по объекту «Аль-Каиды» в Сирии 2 1.09.2019, 12:57

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РФ выступила в защиту террористов.

Соединенные Штаты нанесли в субботу удар по объекту на севере Сирии, связанному, как утверждается, с террористической группировкой "Аль-Каида" в Сирии, сообщает Радио Свобода.

Как говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, удар был направлен против руководства "Аль-Каиды" в Сирии, которое стоит за "нападениями, ставящими под угрозу американских граждан, наших партнеров и мирных жителей". В заявлении не уточняется, был ли нанесен ракетный или бомбовый удар.

Сирийский центр мониторинга прав человека, базирующийся в Британии, утверждает, что в результате удара были убиты около 40 человек, в том числе лидеры группировки, связанной с "Аль-Каидой". По всей видимости, речь идет о группировке "Хайят Тахрир аш-Шам". Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб – это единственная территория к западу от Евфрата, неподконтрольная правительству Башара Асада. Удар США был нанесен по объекту на севере Идлиба.

Министерство обороны России осудило американский удар по Идлибу. В его заявлении говорится, что "в населенных пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения", а сам удар был нанесен без предварительного уведомления России и Турции. Сами российские военные заявляют, что поддерживают в Идлибе режим перемирия – после крупной операции войск Асада при поддержке России, в результате которой сирийские правительственные войска заняли ряд населенных пунктов.

Американские военные в Сирии крайне редко наносят удары по целям к западу от Евфрата.