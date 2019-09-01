«Пошлина за стол — 192 евро»: как белорусам везти из-за границы товары для дачи 1 1.09.2019, 13:05

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И какие сборы при этом надо платить.

Таможенники рассказали, как белорусы могут ввезти из-за границы товары для дачи и какие пошлины придется заплатить за превышение лимитов. «Впервые в этом году собираюсь съездить в Украину и приобрести стол дубовый для дачи весом 48 кг, стоимостью порядка 250 евро в эквиваленте. Нужно ли будет его декларировать и платить таможенные платежи, если да — сколько?», — поинтересовались у таможенников журналисты tut.by.

Какую пошлину придется заплатить за ввоз дубового стола?

Стол дубовый для дачи будет являться неделимым товаром для личного пользования. «То есть его вес больше 35 килограммов с учетом фактически перемещаемой первичной упаковки, которая неотделима от товара до его потребления и (или) в которой товар представляется для розничной продажи), — отмечают таможенники. — Товар состоит из одной единицы, в том числе перемещаемый в несобранном или разобранном виде. В том числе в некомплектном или незавершенном виде.

Важное условие — разделение такого товара невозможно без изменения его назначения.

За превышение лимитов на неделимые товары для личного пользования пошлина составляет 30% от его стоимости, но не меньше 4 евро за 1 кг веса.

Получается, что 30% от стоимости дубового стола составляют 75 евро, а за превышение по весу — 192 евро (48 килограмм умножаем на 4 евро). Поэтому за стол придется заплатить пошлину в 192 евро (в эквиваленте в белорусских рублях) + сбор в 10 рублей за совершение таможенных операций.

Какую пошлину придется заплатить за ввоз чердачной лестницы?

«Собираюсь съездить в Украину и впервые приобрести лестницу чердачную складную весом 18 кг, стоимостью 140 евро. Подскажите, нужно ли будет платить таможенные платежи, если да — сколько? Последний раз пересекал таможенную границу месяц назад в пункте пропуска «Веселовка», — поинтересовались у таможенников.

Специалисты поясняют, что конкретно в этом случае ввезти эту чердачную лестницу для личного пользования можно без уплаты таможенных пошлин, налогов. Потому что стоимость товара не превышает сумму, эквивалентную 300 евро и общий вес не превышает 20 килограммов. Эти нормы действуют для тех, кто выезжает за границу чаще одного раза в три месяца.

Однако нужно учитывать, что в августе в Беларуси откорректировали правила ввоза товаров физлицами для личного пользования из-за границы. Так, некоторые непродовольственные товары разрешили беспошлинно ввозить чаще. При этом ужесточили нормы в том числе для тех, кто ездит за границу чаще раза в неделю.