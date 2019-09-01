Новая гонка вооружений и стратегические просчеты Путина 1.09.2019, 13:13

Попал ли Кремль в собственную ракетную ловушку?

Могут ли ракеты средней дальности появиться вблизи российских границ? Зачем России оружие судного дня? Кремль: гонка вооружений с самим собой?

Эти и другие вопросы svoboda.org обсуждает с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, вице-президентом Лексингтонского института в Вирджинии Дэниэлом Гурэ и американским военным аналитиком, сотрудником корпорации CNA Михаилом Кофманом.

Испытание Соединенными Штатами ракеты средней дальности, проведенное через две недели после прекращения действия Договора о ракетах меньшей и средней дальности, вызвало чрезвычайную реакцию в Москве. Владимир Путин отдал приказ подготовить "симметричный ответ" на действия Вашингтона, в Нью-Йорке собрался по настоянию Москвы и Пекина собрался Совет Безопасности ООН для обсуждения вполне законного испытания американской ракеты. Из Кремля последовали заявления о том, что российские ракеты будут размещены в ответ на размещение американских ракет в Европе, а некоторые российские законодатели предложили дислоцировать ракеты под боком США – на Кубе и в Венесуэле. Как считают мои собеседники, это, скорее всего, взрыв отчаяния: осознание того, что стратегия последнего двадцатилетия оказалась провальной, Кремль попал в выставленную самим собой ловушку. Дэниэл Гурэ называет созыв Совета Безопасности пропагандистским жестом:

– Это откровенно пропагандистский шаг России и Китая, – говорит Дэниэл Гурэ. – Он отражает их беспокойство по поводу того, что отныне Соединенные Штаты, не связанные ограничениями договора, утратившего силу из-за поведения России, получили возможность размещать ракеты средней дальности наземного базирования. У США теперь появится возможность противостоять новым российским ракетам и нейтрализовать нарастающую угрозу, представляемую разнообразными ракетами средней и меньшей дальности, которых появляется все больше в китайском арсенале. Жалобы Москвы на нарушение Соединенными Штатами договора РСМД, обсуждение в Совете Безопасности ООН испытаний американской ракеты средней дальности, прошедших уже после прекращения действия этого договора, – это попытка отвлечь внимание от действий России, которые стали главной причиной денонсации этого соглашения Вашингтоном. Москва не может привести ни одного факта, свидетельствующего о незаконных действиях США, в то время как Россия не только создала совершенно новые ракеты среднего радиуса действия, но и разместила несколько дивизионов таких ракет. Причем о разработке этого оружия стало известно около десятилетия назад. Еще администрация Барака Обамы официально предупреждала Кремль о том, что он разрабатывает оружие, запрещенное Договором РСМД. Если и существуют данные о том, что кто-то сознательно, провокационно и долгое время нарушал этот договор, то они указывают на Россию, а не на Америку.

– При этом Кремль, судя по всему, дал прекрасный повод администрации Трампа избавиться от договора, который, как считали в окружении президента Трампа, мешает США нейтрализовать китайскую угрозу в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Пресса цитировала сотрудников администрации, которые говорили, что Белый дом в основном беспокоит именно Китай.

– Правильно, Россия вела себя столь вызывающе, что Вашингтон не мог не ответить. Не поведи себя Кремль таким образом, я уверен, США вынуждены были бы терпеть ракетный дисбаланс в Азии. Но он, отказавшись уничтожить по требованию Соединенных Штатов запрещенные договором ракеты, дал Вашингтону отличный повод разместить ракеты средней дальности, по сути, там, где ему покажется необходимым. Ситуация, я считаю, требовала решительных действий со стороны Вашингтона, потому что США заметно уступают России в том, что касается ядерного арсенала. В отличие от США, Россия в последние десять-пятнадцать лет создала новый тип ракет средней дальности сухопутного базирования, которые уже размещены, получив преимущество перед Соединенными Штатами. Помимо этого, Россия обладает огромным арсеналом тактического ядерного оружия, которого почти нет у Соединенных Штатов и которое она также активно разрабатывает и наращивает. Единственная сфера, где между двумя странами сохраняется паритет, – это стратегическое ядерное оружие.

– Господин Гурэ, в последние недели мы услышали о взрыве таинственного ядерного устройства в Архангельской области, что, казалось бы, подтверждает обоснованность претензий Владимира Путина на создание некоего супероружия, которым Кремль собирается угрожать Соединенным Штатам. Большинство американских экспертов скептично относится к рассказам об этом оружии, считая, что это не более чем бравада. Что вы об этом думаете?

– Это мне напоминает начало эпохи гонки вооружений. Хрущевские времена, судорожные попытки создания новых ракет и ядерных боеголовок. Россия проводит испытания термоядерного устройства мощностью 60 мегатонн, "Царь-бомбы", оружия, которое в действительности не может иметь применения в боевых действиях по причине его страшной разрушительной силы. Путин, как мне видится, идет по следам Хрущева, пытаясь использовать ядерное оружие в качестве последнего довода, чтобы утвердить свой международный статус и даже поставить Россию на одну доску с Соединенными Штатами как равную военную силу. Говоря образно, Путин угрожает навести ядерную тень над всем миром, чтобы заставить себя уважать. Вместе с тем до сих пор неизвестно, удалось ли российским инженерам создать ракеты с ядерным двигателем и вообще осуществимы ли такие проекты. Подобные идеи рассматривались десятилетия назад Соединенными Штатами, и от них было решено отказаться по разным причинам. Недавний взрыв неизвестного ядерного устройства заставляет сомневаться в успехе России. Гигантская ядерная торпеда, о которой говорил Путин, может быть технически более реалистичной идеей, но ее очень трудно рассматривать как оружие, с помощью которого выигрывают войны, это машина судного дня. Конечно, возможно, что Путин рассматривает это оружие – реально оно или нет – как психологический инструмент. Например, как способ предотвратить ответный удар США и НАТО в случае, скажем, применения Россией тактического ядерного оружия в расчете на то, что Запад не решится ответить под угрозой уничтожения человечества.

– Говоря о ближайших последствиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Несколько российских политиков призвали Кремль разместить российские ракеты на Кубе и в Венесуэле. Как известно, на Кубе советские ядерные ракеты уже устанавливали.

– США ответят на это установкой ракет средней дальности в Европе, как это произошло во времена Рейгана. Мы уже играли в эту игру, она называется холодная война. Россия, впрочем, в отличие от Советского Союза, не способна состязаться с Соединенными Штатами на всех фронтах, но она может наращивать свой ядерный арсенал, строить и размещать новые ракеты. История показывает, что это может закончиться либо войной, либо крахом слабейшей стороны, которой является Россия. То есть повторения того, что случилось в девяностых годах прошлого века, – говорит Дэниэл Гурэ.

– Михаил Кофман, что вы думаете об этих, скажем так, взаимных обвинениях России и США?

– Я думаю, очень давно Россия для себя решила, что этот договор для нее невыгодный, – говорит Михаил Кофман. – Кстати, он не был выгодным договором для Советского Союза, когда Горбачев его подписал. Но были другие соображения, политические причины, почему этот договор был подписан. Этот договор был одной из более успешных сделок, которая способствовала окончанию холодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Все это окончилось тем, что Россия решила завершить испытания ракеты средней дальности наземного базирования и разместить эти ракеты по пусковым системам наземного базирования. После этого Соединенные Штаты решили, что этот договор исполняет одна сторона, и нет возможности спасти этот договор, Соединенные Штаты из него вышли. Действие договора прекратилось.

– И всего через две недели с небольшим после этого Соединенные Штаты проводят испытание ракеты, которой у них не должно было быть согласно договору, в ответ Москва и Пекин созывают заседание Совета Безопасности ООН, обвиняя Вашингтон в том, что в действительности он хотел сорвать этот договор. Действительно, как у США внезапно появилась незаконная две недели назад ракета?

– Соединенные Штаты два года назад открыто объявили, что, из-за того что Россия уже несколько лет нарушает свои обязательства по этому договору, Америка начнет инвестировать в исследование ракет наземного базирования. Кстати, договор не запрещает испытание ракеты, наземной пусковой системы на полигоне. Поэтому даже можно сказать, что на сегодняшний день, несмотря на то что договора уже нет, Соединенные Штаты не нарушают тот договор, который уже не существует.

– То есть вы хотите сказать, что этим знаменитым договором было запрещено лишь размещение ракет средней и меньшей дальности?

– Он запрещал размещение такого класса ракет на земле и развертывание пусковых систем, которые могут принять такого типа ракеты. Думаю, одно из недоразумений с этим договором заключается в том, что принято считать, что он уничтожил целый класс ракет средней дальности. Честно говоря, это была абсолютная ложь, потому что по этому договору только уничтожены ракеты наземного базирования. Ракеты средней дальности и морского базирования и ракеты "воздух – земля" все еще остались. Избавились лишь от пусковых систем наземного базирования, но это не означает, что куда-то эта технология ушла, как раз наоборот. За последние 10 лет к американским "Томагавкам" Россия присоединилась со своими вертикальными системами и крылатыми ракетами "Калибр", пусковой системой 3С14, с помощью которой запускаются с кораблей, с подводных лодок крылатые ракеты средней дальности. Что сделали Соединенные Штаты во время последних испытаний? Они взяли пусковую систему морского базирования с ракетой, которая тоже морского базирования, просто сделали модификацию, чтобы тестировать и запустить ее на наземном полигоне. Все это было сделано в рамках Договора РСМД.

– Американский представитель в ООН парировал претензии России и Китая заявлением о том, что "действия США были ограничены договором, в то время как Россия и Китай наращивали свои ракетные арсеналы". Он был прав?

– Да, абсолютно. В России за последнее десятилетие не просто создали новое поколение крылатых ракет средней дальности, но и протестировали эту ракету, разместили пусковую систему наземного базирования, создали несколько дивизионов этих систем. А Соединенные Штаты только полтора года назад официально объявили, Конгресс выделил деньги на изучение и тестирование новых таких систем. Соединенные Штаты соблюдали договор РСМД вплоть до завершения его действия. После его завершения провели первый тест, но все-таки это испытание модифицированной системы, которая уже давно существует, несколько десятков лет.

– Михаил, Владимир Путин тут же преподнес испытание американской ракеты средней дальности как свидетельство того, что американцы лгут, утверждая, что антиракетные комплексы в Румынии не могут использоваться для запуска, так сказать, наступательных ракет. Дескать, если они взяли морскую ракету и запустили ее с сухопутной установки, то как мы им можем верить в другом.

– Действительно, можно модифицировать все эти пусковые системы для стрельбы ракетами наземного базирования. Но таких модифицированных установок у нас нет. Эти системы, которые мы устанавливали в Румынии и в Польше, они не те же самые системы, которые можно использовать для запуска крылатых ракет. Поэтому позиция Соединенных Штатов, я считаю, совершенно корректная: легально по договору Соединенные Штаты ничего не нарушали. Согласно договору, ничто не запрещает США взять пусковую систему морского базирования, которая стреляет ракетами ПВО и ПРО, противовоздушной обороны и противоракетной обороны, и переместить их в наземную систему. Все-таки формально договор между двумя странами – это легальный документ. В Соединенных Штатах, в Вашингтоне этот вопрос много обсуждали, точка зрения Соединенных Штатов заключается в том, что все, что было сделано, было сделано законно, с соблюдением обязанностей по этому договору.

– Дэн Гурэ считает, то Кремль совершил крайне опрометчивый шаг, нарушив договор РСМД. Он добавил в свой арсенал один тип ракеты средней дальности, но при этом открыл США неограниченные возможности для ответа на самых разных, так сказать, фронтах, в том числе разместить в Европе тактические ядерные вооружения, чтобы нейтрализовать огромный российский запас такого оружия. Как вы думаете, это ошибка Кремля или игра для него стоила свеч?

– Москва все время провоцировала Америку на выход из договора, принимая на себя очень большой риск. Потому что после расширения НАТО у Соединенных Штатов нет особых препятствий для размещения ракет средней дальности на территории новых членов НАТО, как, скажем, Польши. Или они им могут их просто продать. В результате у России будет очень много стратегических проблем. Появляется очень большой риск того, что такие ракеты появятся в Восточной Европе в ближайшие 10 или 20 лет. Как наследник этого договора, Украина тоже подключалась к этому договору, следовательно, в Украине тоже могут появиться ракеты средней дальности.

– То есть это все-таки однозначный стратегический просчет-провал российских генералов и Кремля?

– Многое зависит от европейцев. Я думаю, что Кремль решил, что все-таки у него есть шанс сыграть в какую-то ловкую игру с европейцами так, чтобы у России оказались ракеты средней дальности наземного базирования, а американские ракеты они как-то заблокировали. Но понятно, что есть очень хороший шанс проиграть.

– Тем более если идет речь о таких странах, как Польша или страны Балтии.

– Это очень интересно, продумали ли они всерьез вариант, что очень быстро могут оказаться американские ракеты в Польше. Понятно, что, может быть, Германия не согласится, но Польша, я думаю, будет готова. Польша недалеко от Москвы, недалеко от Питера. Даже забудем на секунду о Польше, давайте посмотрим на другие страны, есть еще Турция, есть еще не члены НАТО, а партнеры, есть Украина.

– Тогда возникает вопрос, о чем думают российские генералы, какую выгоду они могли видеть в создании этой незаконной ракеты, если в вашей трактовке вопрос столь ясен?

– Это для них выгоднее, если они хотят изменить баланс сил в Европе в краткосрочной перспективе. То есть в этом смысле это им выгодно. Но они могут очень дорого за это заплатить, с точки зрения общей безопасности России в долгосрочной перспективе.

– В силу того, что просто-напросто вполне возможно, что в результате этого вокруг нее окажется гораздо больше подобных ракет?

– Конечно.

– Еще один заголовок новости: Путин приказывает ответить на американские ракетные испытания. Это чисто пропагандистский жест или они действительно чем-то могут ответить?

– Они возьмут те системы, которые они уже разместили, то есть системы, которыми они уже нарушили договор, объявят, что у них есть такая система, и начнут ее активно размещать. Это не просто пропаганда, они сейчас постараются сделать законно то, что они сделали незаконно.

– Эта история разворачивается на фоне инцидента со взрывом неизвестного ядерного устройства на российском полигоне в Архангельской области. Если смотреть со стороны, то это, казалось бы, свидетельствует о том, что директивы Владимира Путина выполняются и Россия пытается, грубо говоря, ощетиниться новыми страшными ракетами. Вместе с тем, версии происшедшего самые разные. У вас есть свои предположения?

– Если говорим про этот инцидент, насколько я понимаю, это было ядерное изделие, которое взорвалось или был взрыв, они повредили этим взрывом ядерный реактор. Вопрос, была ли это просто новая система энергопитания или это была ключевая часть ракеты, или торпеды, или еще какого-то военного изделия. Насколько я понимаю, они проводили испытание какого-то военного изделия. Уже ясно, что это был не РИТЭГ.

– А можно на доступном языке?

– Это радиоизотопный термоэлектрический генератор, атомная батарея. Понятно, что это не атомная батарея, а все-таки настоящий реактор какой-то был. Взрыв, скорее всего, был на испытательной платформе. Это была морская платформа, и что-то взорвалось или на платформе, или под ней. Что это было, пока мы точно не знаем, но то, что они испытывали какой-то ядерный реактор или ядерную систему энергопитания, может быть, для ракеты – это, скорее всего, более жизненный вариант.

– Много разговоров о некоей ракете "Буревестник", кто-то говорит о ядерной торпеде. Вы эти версии не покупаете?

– Я сам выдвинул несколько версий, потому что мне не понравилась первоначально, что все вдруг прыгнули на "Буревестник", как будто это единственная ракета, только потому, что СМИ знают только про "Буревестник".

– А какие еще есть варианты?

– Много вариантов. Почему именно "Буревестник"?

– Ну хотя бы потому, что Дональд Трамп объявил в своем Твиттере о том, что провалились испытания ракеты Skyfall, то есть "Буревестника".

– Трамп это сказал, потому что он увидел это на Foxnews. То есть вы создаете очень интересный информационный круг. Вы говорите: это "Буревестник", президент читает, что "Буревестник", видит это на Foxnews, потом вы говорите, что это "Буревестник", потому что президент это сказал. Железная логика СМИ.

– Что эксперт Кофман в этом видит?

– Первое – может быть "Буревестник", пожалуйста. Вторая – может быть ядерная торпеда, в которой тоже стоит ядерная система электропитания. Может быть что-то связанное с подводными атомными станциями, с которыми Россия работает и производит. Может быть какой-то новый тип реактора. Я думаю, скорее всего, это все-таки было ядерное изделие для военного проекта. Они или испытывали, или использовали. Я не знаю, почему обязательно это должно быть испытание. Просто люди так решили, потому что в этом месте есть испытательный центр. Или что-то пытались там взять, или поднять, трудно понять.

– Всю эту историю, несмотря на ее трагическое завершение, Кремль использует для доказательства того, что "танки наши быстры", что у нас есть возможности. А вообще знаем ли мы точно, удалось ли им создать ракету с ядерным двигателем?

– Они проводят испытания настоящей ракеты с двигателем, который базируется на ядерном реакторе. Да, это понятно. Насколько я понимаю, они пока ее еще не создали, непонятно, можно ли создать такую ракету. Но это реальный проект. И те люди, которые пишут статьи, говорят, что я не верю в такие ракеты, что такие ракеты есть, что Россия работает над такими ракетами, я считаю, что, к сожалению, неправда. Потому что можно верить или не верить, но такие проекты существуют. Если такой проект имеет смысл – это другой вопрос. Я понимаю смысл ядерной торпеды "Посейдон", такое изделие я могу понять, а крылатую ракету с ядерным двигателем я не понимаю. Видимо, можно создать такую очень дорогую ракету с незащищенным ядерным реактором на ней, который будет излучать, она будет лететь неограниченно. Что это дает?

– Видимо, дает дополнительные возможности ударить по Америке или напугать ее.

– России не хватает крылатых ракет, которые достигают Америки? И так достанут Америку. У них какие-то проблемы достать Америку с бомбардировщика, дальнобойность ракеты 5 тысяч километров. Что эта ракета дает? Россия страдает от того, что она сейчас не может достать Америку?

– Кстати, где-то даже появлялись фотографии испытаний в 2018 году ракеты с ядерным двигателем, то есть "Буревестника". Это что, дезинформация?

– Насколько известно, это крылатая ракета, как все остальные крылатые ракеты. То есть что в ней такого нового, что сделает нас беззащитными? Эту ракету ничем не труднее сбить, чем любую другую крылатую ракету, волшебства в ней никакого нет. То, что они объявили, что ракета будет обходить системы ПРО, – это же немного смешно. Это крылатая ракета, ее можно сбить, как любую другую крылатую ракету.

– А эти какие-то сверхкосмические скорости, с которыми она должна летать?

– Это другая ракета – это "Авангард". Вы путаете ее с гиперзвуковым планирующим блоком. Это другая система.

– А "Авангард" нас пугает, Америку?

– "Авангард" – нет. Чем он должен нас пугать? Все баллистические ракеты гиперзвуковые.

– Например, Владимир Путин говорит, что эти новые ракеты невозможно перехватить.

– Если бы мы еще могли перехватить старые ракеты, было бы хорошо. Еще нет системы противоракетной обороны, которая может перехватить баллистические ракеты межконтинентальные.

– Следует ли этого вывод, что президент Путин втягивает Россию в дорогостоящую, бессмысленную гонку вооружений, которая еще и опасна для нее самой, если на полигонах взрываются ядерные устройства?

– Это не гонка вооружений, потому что с Россией в этом смысле никто не соревнуется. В гонке надо иметь хотя бы два соперника, конкурента. У нас нет проекта ядерной крылатой ракеты, у нас нет проекта стратегической торпеды с ядерным двигателем. То есть гонки в этом смысле не существует. В России с 2002 года, после того как Америка вышла из договора ПРО, очень боялись, что Америка как-то создаст национальный щит противоракетной обороны, и это уничтожит стратегический паритет. Они инвестировали много денег в то, что российский Генеральный штаб считает асимметричным ответом. То есть в несколько ограниченных дорогих систем, которые могут или уничтожить систему противоракетной обороны, скажем, для этого можно использовать систему как "Авангард", или могут уверенно нанести стратегический ядерный удар по территории США, скажем, стратегическая торпеда, несмотря на существование системы ПРО. Понятно, что систему ПРО, такой национальный щит мы все-таки не создали, его нет. Но это перспективные программы. Над такими проектами работают, пытаясь представить, как будет выглядеть мир через 30–40 лет. Понятно, что в середине 2000-х годов в России очень боялись такой ПРО, они начали все эти проекты, а сейчас более открыто испытывают эти системы. С нашей стороны мы систему ПРО все-таки не создали. Россия потратила большие деньги и ресурсы создать ответ на потенциально будущую проблему, которой у нее нет, гонки вооружений тоже нет, потому что никто с Россией не гонится в этих системах.

– Но президент Трамп говорит, что у США есть даже лучшие системы.

– У нас много работ ведется по гиперзвуковому вооружению. Но гиперзвуковое вооружение все-таки направлено на конвенциональную войну, на взаимодействие сил на театре военных действий. С точки зрения стратегического паритета, существование таких систем, как гиперзвуковых планирующих блоков, стратегических торпед, совершенно ничего не меняет.

– А есть шансы на новый, скажем, трехсторонний договор между США, Россией и Китаем, о котором говорил Дональд Трамп?

– Я думаю, что это блеф. Это блеф людей, которые как раз нового договора не хотят. У Китая абсолютно никакого интереса к договору нет. Поэтому договора трехстороннего все-таки не будет.

– То есть старая система безопасности разрушена и мы на пороге, так сказать, дивного нового мира?

– Система стабильности, контроля над вооружениями, система безопасности были созданы в конце холодной войны, в 80-х годах, с ними мы уже много десятков лет живем, мы к ним привыкли. Понятно, что большая часть этих договоров, этих систем, этих понятий, они уже исчерпали свой срок. Вот и все.

– Что дальше?

– Некоторые старые договоры пока нужны, например, договор о стратегическом ядерном вооружении, контроль над ним, между Россией и Соединенными Штатами. Все-таки у этих двух ядерных держав 90 процентов ядерного вооружения в мире. С другой стороны, понятно, что нужны новые договоры, новые понятия – может быть, не о контроле вооружений, а об ограничении вооружений.