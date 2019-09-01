Собиравший автографы президентов белорусский школьник уехал в Польшу 1.09.2019, 13:19

Подросток рассказал, почему он выбрал эту страну.

Белорус Максим Мищенко в свои 15 прославился тем, что пишет письма, а главное – получает на них ответы президентам разных стран. Причем пишет, что называется, на языке оригинала. И это не единственное его достижение. Максим сам без посторонней помощи поступил в польский лицей и покинул Беларусь навсегда.

Журналисты gomel.today успели застать его за сбором чемоданов и даже провести на вокзал. Почему молодой парень покинул страну и почему именно Польша, смотрите в сюжете.