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Собиравший автографы президентов белорусский школьник уехал в Польшу

  • 1.09.2019, 13:19
Собиравший автографы президентов белорусский школьник уехал в Польшу

Подросток рассказал, почему он выбрал эту страну.

Белорус Максим Мищенко в свои 15 прославился тем, что пишет письма, а главное – получает на них ответы президентам разных стран. Причем пишет, что называется, на языке оригинала. И это не единственное его достижение. Максим сам без посторонней помощи поступил в польский лицей и покинул Беларусь навсегда.

Журналисты gomel.today успели застать его за сбором чемоданов и даже провести на вокзал. Почему молодой парень покинул страну и почему именно Польша, смотрите в сюжете.


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