Президент Польши напомнил Москве о сговоре Сталина и Гитлера 1.09.2019, 13:36

Красная армия напала на Польшу на следующий месяц после подписания пакта Молотова-Риббентропа.

Президент Польши Анджей Дуда вспомнил, что глава СССР Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер вступили в сговор, чтобы уничтожить Польшу. Об этом он рассказал в интервью изданию «Bild» (перевод — «Белсат»).

Глава Польши имел в виду печально известный пакт Молотова-Риббентропа, который был заключен между Советским Союзом и Германией в августе 1939 года.

Анджей Дуда также напомнил, что Красная армия вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Дуда посетовал, что сейчас Россия «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает», а также продолжает вести «агрессивную политику». Польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. По его словам, Россия не заинтересована отмечать годовщину трагических событий в духе «исторической правды».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, а в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Беларусь.