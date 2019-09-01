Николай Саляник: Лукашенко нужно срочно уйти в «безопасное место» 28 1.09.2019, 14:22

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Николай Саляник

Активист опубликовал ироничное обращение к диктатору.

Оппозиционный активист из Гродно Николай Саляник обратился к Лукашенко с ироничным «поздравлением»:

«Александр Григорьевич. Примите мои искренние поздравления с вашим юбилеем, 65-летием. Желаю вам долгих лет жизни, семейного благополучия, стабильности и терпения.

Хочу вам рассказать о том, почему я вас так «ценю и уважаю»:

– вы вернули стабильность нашей Родине. Благодаря вам в нашем государстве люди стали стабильно себя чувствовать. Да, мы не занимаем первые позиции в мире по уровню жизни населения, зато у нас есть более важный фактор: наличие политической стабильности, благодаря вам. И стар и млад знает, кто был и будет нашим «президентом», вне зависимости от результатов «выборов». Если раньше, в 2000-х, наше государство стабильно развивалось, то весь период 2010-х годов мы стабильно нищаем. Предсказуемость – важный фактор. Живя в Беларуси, я могу предсказать, что и я и мои дети и последующие поколения при вашем правлении будут стабильно беднеть в нашем социально ориентированном государстве.

И все же у нас лучше жить, чем даже в той же Швейцарии. Там люди обезумели и духовно испортились: избирают президента всего лишь на 1 год, а средняя зарплата составляет 6500 долларов. Это же сколько чарок и шкварок можно купить на такие деньги? Беларусы погубили бы себя, если бы столько пили и ели. Мы и так лидируем по алкоголизму. Если бы не вы, то мы бы погибли от такого чревоугодия. Вы истинный спаситель белорусской нации.

– вы успешно боретесь с тунеядством. Благодаря вашей гениальной политике, у нас становится все меньше тунеядцев и населения в целом: низкий уровень рождаемости и медицины позволяет снизить количество жителей Беларуси, среди которых, наверняка, будут и тунеядцы, так как именно они являются основными потребителями низкокачественных услуг белорусской медицины и фармакологии, ведь у них нет денег на импортные лекарства и дорогостоящее обследование, а также на взятки медперсоналу. Еще одним важным шагом в борьбе с тунеядцами я вижу профилактическую работу со стороны МВД и Гродненской милиции. Нашего гродненца, многодетного отца Лукьянова Дениса Анатольевича, сотрудники милиции избили 20 июля 2019 года, в результате чего он лежит на данный момент в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Еще одним достижением белорусской милиции является трагедия молодого парня Максима из Островца, которому милиционеры раздавили половые органы, из-за чего он больше не сможет иметь детей! Наверняка, они действовали в интересах нынешней власти, беспокоясь о том, что его дети в нашей стране не смогут найти достойную работу, поэтому пожалели молодого парня и не позволили ему подвергнуться тем ужасающим духовным страданиям, которые бы он испытывал, наблюдая за обнищанием своих детей.

А ведь каждому известно, что при технологическом прогрессе не нужно столько рабочей силы, поэтому наша доблестная милиция всеми силами старается уменьшить это население при помощи своих профилактических приемов, чтобы они не стали тунеядцами.

Вы в своей предвыборной программе обещали построить социально справедливое, правовое, процветающее, некоррумпированное государство для трудового народа.

А на самом же деле вы размножили коррупцию и возглавили ее. Вы обещали забрать двух-трех этажные коттеджи, построенные на наворованные деньги, но теперь наши вороватые чиновники строят уже не единицами, а десятками домов, оформляя их на детей, бабушек, дедушек и других родственников. В то время как тысячи людей ютятся в однокомнатных квартирах, без жилья, а порой и спят на пенопласте.

Также я вас уважаю за следующее: благодаря замедленному росту научно-технического прогресса в нашей стране, который вы нам обеспечили, у нас все будет стабильно: рабочая сила не будет высвобождаться из-за развития технологий, а значит, люди будут получать образование, чтобы занять должности и работать до глубокой старости, находя свое место в мире. А труд за небольшое вознаграждение не позволит им погибнуть от чревоугодия, они будут ценить то малое, что у них есть. Ведь если посмотреть на загнивающую Западную Европу, то мы увидим следующую ужасающую картину: они начинают активно поощрять тунеядство, начиная выплачивать своим гражданам так называемый, безусловный доход, который будет полагаться всем тунеядцам. Это приведет к росту преступности, нежеланию развиваться, духовному и интеллектуальному разложению нации, а в итоге полной деградации этих государств. Инвесторы прекратят вкладывать деньги в их экономики, а значит, нас ожидает невероятный экономический бум, и мы будем развиваться семимильными шагами! Я только сейчас понял, почему вы боретесь против тунеядства, а ведь это же долгосрочная, мудрая и обоснованная политика!

А сейчас я расскажу вам о том, почему я изначально пожелал вам именно того, чего желаю.

Желаю вам долгих лет жизни. Дело в том, что вам потребуется много лет для того, чтобы поразмышлять о своих ошибках, сделанных в период своего правления. С учетом ваших способностей и количества допущенных ошибок жить вам надо очень долго, поэтому я желаю, чтобы вам хватило времени на это.

Желаю вам семейного благополучия. Дело в том, что семейное благополучие вам также будет очень нужно. Ведь кто как не семья будет присылать вам передачки, если вас посадят в тюрьму на пожизненный срок после Гаагского трибунала, а вероятность этого очень высока. Лишь поддержка семьи поможет вам пережить эти трудные годы, которые нужны будут вам для размышления об ошибках. Сокамерники будут завидовать вашей прожитой жизни и вашей должности, поэтому будут отбирать вашу еду, а значит, поддержка семьи вам будет как никому нужна.

Желаю вам стабильности. Вы подарили нам стабильность, я же также хочу вам пожелать еще больше стабильности. Одним из наиболее стабильных мест я считаю место лишения свободы. У нас в Беларуси стабильно не соблюдаются политические свободы, меня многократно задерживала милиция, ограничивая мои права и свободу. Поэтому, чтобы вы, Президент, помогли мне, гражданину вашей страны, агитировавшему за вас в 90-е годы, разделить тяготы ограничений, предлагаю вам провести остаток дней в местах лишения свободы. Там вас стабильно будут кормить, поить, лечить, вы сможете жить строго по режиму дня, что улучшит ваше самочувствие и здоровье, а также позволит понять, как себя чувствовали политические и незаконно осужденные граждане Республики Беларусь при вашем правлении.

После падения вашей власти вы будете лишены охраны, поэтому озлобленные граждане захотят причинить вам вред. По этой причине вам срочно нужно уйти в безопасное место, одним из наиболее безопасных мест для вас является тюрьма. Там вы будете в безопасности.

Желаю вам терпения. Если же недруги, национал-предатели, агенты госдепа, разного рода оппозиционеры и другие враги беларуского народа сумеют лишить вас власти и посадить в тюрьму, то самым ценным даром для вас будет это терпение. Но я уверен, что вы вытерпите все тяготы и лишения, которым вы подвергнетесь, ведь мы терпели вас все 25 лет вашего правления, поэтому и вы вытерпите намного дольше и больше.

Желаю исполнения всех моих пожеланий».