В Слониме торжественно открыли памятник Льву Сапеге 1.09.2019, 14:42

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Фото: gs.by

Высота бронзовой статуи знаменитого канцлера ВКЛ - более четырех метров.

В Слониме открыли памятник Льву Сапеге. Это стало одним из главных событий Дня белорусской письменности, который проходит в городе, сообщает БелТА.

Высота бронзовой статуи вместе с гранитным постаментом - более 4 метров.

«Легендарные исторические личности возвращаются в современную Беларусь в книгах, памятниках, артефактах. Этих символов не было бы без творческой мысли, вдохновения наших художников и писателей», - сказал во время церемонии открытия министр информации Александр Карлюкевич.

Лев Сапега - государственный и военный деятель Великого княжества Литовского, участвовал в подготовке и издании Третьего Статута ВКЛ 1588 года.

В 1586 году Сапега получил в управление Слоним. По его просьбе в 1591 году городу дали магдебургское право и подарили герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу. За время правления Сапеги Слоним стал развитым центром ремесла и торговли.