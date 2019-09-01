Идущий изгонять Путина шаман: Силу мне дают обычные люди 7 1.09.2019, 15:11

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Александр Габышев рассказал, что он «крепнет с каждым днем».

Шаман Александр Габышев из Якутии весной 2019 года отправился пешком в Москву, чтобы изгнать из нее злого духа — Путина. С каждым днем к шествию присоединяются все больше людей. Но на пути встречаются и неприятности: несколько раз шамана пытались отравить и даже избить, сейчас он вместе со своими спутниками заболел гриппом, а на подступах к Улан-Удэ Габышева пытались остановить бурятские шаманы из религиозной организации «Тэнгэри». Александр рассказал «МБХ медиа» о том, что впереди у него еще много препятствий, но свободные люди должны победить.

— Почему бурятские шаманы «Тэнгэри» так к вам отнеслись?

— Я считаю, они очень сильно политизированы, и весь этот хайп — очередной заказ, наверное. Они тесно сотрудничают с администрацией города, вы сами знаете, кто там управляет — «Единая Россия». Им нужен был конфликт.

Мне изначально сообщали знакомые, писали, звонили. Говорили, что планируется такая заказная акция, определенный противовес моему шествию. И зная, что я иду свергать демона, люди меня поддержат, многие люди мысленно поддержат.

Часть шаманов на самом деле настоящая. Многих я знал и знаю. Но среди них и шарлатаны были, которые употребляли нецензурную брань, ругались, угрожали. Такой инцидент был необходим. Все это было заранее спланировано. Но меня окружают сильные духи, в обиду не дадут.

Многие из них, конечно, были ряженные, никакого отношения не имели к шаманству. Кто они? Я знаю, какие цели они преследуют. Может быть и не бесплатно, за деньги.

Они считают меня шаманом-воином. Что я иду разжигать кровопролитную войну. А они — «Тэнгэри» — мирные. Но это только они так думают. На самом деле я хочу освободить народ России от унижения и гнета.

— А вы разве не шаман-воин?

— Я самый настоящий шаман-воин. Но это не говорит о том, что я хочу кровопролития, убийства и так далее. Весь этот наряженный театр искусственный был сделан, чтобы поднять шумиху. Тут вопрос в другом, они считают, что идет борьба добра и зла, считают, что вот я — злой шаман-воин, а они добрые. Они не думают, что я иду побеждать зло. Либо думают, но хотят думать по-другому.

— А почему вы не пошли в Улан-Удэ, как планировали?

— Потому что, думаю, будут определенные столкновения. Уже полиция проверяла у всех, кто со мной идет, документы под предлогом розыска лиц. Определенное давление усиливается, не хочу конфликтовать. Мирно и спокойно пойдем дальше.

Все эти процессы создаются, чтобы препятствовать моему движению дальше. Скомпрометировать меня, что я не шаман, что я шарлатан и так далее. Но народ простой не обманешь, они видят, кто их зовет, для чего. Все хотят быть свободными людьми.

Сейчас у слуг демона одна задача — забрать у меня больше сил, чтобы я не смог дойти до цели. Любыми путями. И впереди еще много будет, думаю, серьезных столкновений.

— Вы не связываете свою болезнь со встречей с шаманами?

— С этим я не связываю. Да, они пытались преградить мне дальнейший путь вдоль священной горы, но вредить они мне не могут никак. Ребята и я до этого заболели, еще за пятьдесят километров. Тут повлияла перемена климата.

Я уже провел обряд очищения от злых духов. Слуги дьявола не спят. Создают препятствия на моем пути.

— Были ли другие неприятности на вашем пути?

— Случались разные инциденты. Слуги дьявола не спят. Я понимаю, потому что там сила готовится серьезная. Он хочет властвовать не только Россией, но и всем миром. И слухи, что я иду и несу священное копье, чтобы провести обряд изгнания, до него доходят. Из-за этого усиливаются эти процессы в дороге.

Пытались избить. Пытались отравить — что-то в еду подмешать. После этого у меня самочувствие плохое было. Мне в начале пути и дальнобойщики, и водители давали и еду, и водички попить.

Сейчас стараемся не брать никакую пищу у водителей, у посторонних людей, потому что мои правая и левая руки — Ворон и Ангел — и все ребята переживают за мою безопасность.

— А как вы сейчас живете, чем питаетесь?

— Идем обычно, по дороге, где находим хороший участок для привала — останавливаемся. У нас есть палатки, две машины, сейчас Газель еще есть. Там основное все у нас лежит: котелки, три-четыре чайника для еды и чая. Разжигаем костры, ставим палатки, ну и ночуем. Еду покупаем в придорожных кафе, в магазинах на дороге. Покупаем в магазинах заранее, готовим сами. Так же, как поход для обычного человека. Стараемся только обходить федеральные трассы, потому что у нас уже машину одну забрали. ДПС, ГАИ, полиция стараются постоянно что-то найти, чтобы воспрепятствовать дальнейшему пути, тормознуть нас.

Бывает, Ворон договаривается в придорожных небольших кафе, где можно потом в душе помыться и даже переночевать, мини-хостелы, гостиницы. Здесь вот на окраине Бурятии нам предоставили дом: теплый, хороший. Некоторые люди приглашают переночевать — хорошие люди по дороге в деревнях, селах. Но это пока тепло, впереди долгая, тяжелая зима. Будем идти, идти и идти к цели. Свобода, свободные люди должны победить черного дьявола.

Планируем заранее, 15−20 километров проходим. Зависит от участка. Когда подъем — меньше проходим, когда спуск — больше. Но больше 20 километров очень тяжело, люди устают. Сам я тоже: и почки болят, и ноги. Уже более двух тысяч километров прошел. А мне идти два года. И устраиваем привал. Заранее все Ворон подготавливает: находит участок хороший, чтобы, допустим, лес был, природа. Там и останавливаемся.

— Как вы планируете жить зимой?

— Нам сделали хорошую палатку, она многоместная, с утеплителем. И там же у нее внутри будет металлическая печка стоять. Ее на Газели будут возить и устанавливать на привалах. Так что зимой не замерзнем, будем греться. Ходьба разгоняет кровь, так что не навредит.

— Я видела, вы встречаетесь с местными жителями разных городов, деревень. Вы специально к ним заходите?

— На то, чтобы специально заходить в населенные пункты небольшие, очень много времени нужно. В основном местные жители приезжают тогда, когда мы останавливаемся на привал. Приезжают на машинах, сигналят. Семьями приезжают, даже свадьбу справляли! Общаемся, разговариваем, обсуждаем. В крупных населенных пунктах останавливаемся, где скопление людей, и общаемся. Очень много людей ждут. Быстро разлетается новость, что шаман идет. Народ простой встречает с радостью. С хлебом, с солью.

— О чем вы общаетесь с людьми?

— У всех проблемы, все недовольны властью. И Путиным недовольны, и «Единой Россией», и чиновниками местными недовольны. Живут от зарплаты до зарплаты, кредиты у всех. Думают, что ничего не изменится, надежды у людей нету. Очень от многих это слышу. Все верят в меня, надеются, что я сделаю свой обряд.

В каждом районе, в каждой деревне, в каждом селе к нам присоединяются люди. А в городах больших еще больше людей встречают. В Чите был митинг. Правда вот эти «Тэнгэри» и администрация, может быть, не хотели, чтобы такой же митинг был в Улан-Удэ, и воспрепятствовали этому.

— То есть, в каждом населенном пункте у вас все больше спутников становится?

— Я сам удивлен. Чем дольше я иду, тем больше нас становится. С семьями едут, с детьми хотят приехать. И летят, и в поезде едут с разных регионов. То есть, скоро из пылинки будет гора целая.

Народ устал просто ждать. Они хотят действий, надо что-то делать. Народ пробуждается. Чем я ближе к цели, тем больше людей меня поддерживает. Пишут, звонят. Говорят, давайте быстрее вас подвезем, и на самолете, и на вертолете на Красную площадь. Но суть этого обряда — это пеший путь шамана-воина, чтобы пробудить людей, поднять людей. Вместе мы сила.

— Сколько сейчас у вас спутников?

— Было нас 20 с лишним человек. Заболел один дедушка, один уехал — у него жена рожает. Больше прибавляется людей, молодежь, что мне нравится, приезжает. Парень вот с девушкой со Ставрополя приехали. И едут люди, присоединяются.

Я не могу точно сказать, человек 30. Когда-то я один вышел, и все больше и больше людей. Меньше не было, только больше. И вместе, сообща мы идем изгонять главное зло России.

— Вы всех желающих присоединиться берете с собой?

— Практически всех берем. Ворон с ними общается, определяет, может ли человек так много ходить, здоров или нет.

Может быть, даже среди этих людей и есть слуги демона. Такое возможно, я не исключаю, что могут и отравить, и более серьезно навредить мне как-то. Вы сами знаете, из 12 апостолов Иуда тоже предал Иисуса.

— Что вы будете делать, когда дойдете до Москвы?

— Будет священный обряд, изгнание. Сейчас раскрывать не могу, какой именно. Все необходимое я везу с собой. Думаю, до Москвы со мной дойдут тысячи, а может десятки тысяч сторонников, свободных людей.

— Как вы приняли решение пойти в Москву для проведения обряда?

— Я два года прожил в тайге с шаманом-женщиной. Она меня направила на путь истинный. Вышел я шестого марта с небольшой деревни в Якутии и иду исключительно пешком. Со мной небольшая тележка и необходимые принадлежности для ночлега и питания: котелок, чайник и так далее, теплые вещи, несколько пар обуви. Вот я от Якутии до Москвы восемь с половиной тысяч километров должен пройти пешком, исключительно пешком. При этом я общаюсь в дороге с простыми людьми, они ко мне присоединяются.

Эту миссию должен выполнить именно я. За это меня стараются остановить и бурятские шаманы «Тэнгэри», и другие слуги демона. Но я крепну с каждым днем, силу мне дают обычные люди, огромную силу. Чем больше они будут ко мне присоединяться, тем с большей силой я приду в Москву.