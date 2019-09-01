Белорусы едут на заработки в Польшу и Балтию: сколько там платят? 10 1.09.2019, 15:25

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Важны показатели не только средней зарплаты, но и покупательной способности населения.

Жители Литвы на руки получают больше, чем латыши, но меньше, чем эстонцы и поляки. С учетом покупательной способности отрыв от Латвии растет, а от Эстонии и Польши сокращается, пишет ru.delfi.lt.

Согласно данным «Евростата» за 2018 год, средние доходы не состоящих в браке и не имеющих детей жителей Литвы составляли 722 евро на руки в месяц (около 1670 белорусских рублей в пересчете по курсу Нацбанка на 1 сентября), в Латвии — 709 евро (1640 рублей), в Эстонии — 1141 евро (2640 рублей), в Польше — 793 евро (1840 рублей).

Иными словами, средние номинальные доходы жителей Литвы были на 2% больше, чем у латышей, но на 10% меньше, чем у поляков и на 58% меньше, чем у эстонцев.

Однако данные «Евростата» даны не только в евро, но и в виде стандарта покупательной способности, который показывает, чего стоят эти суммы на самом деле. По этому показателю страны смотрятся так: Эстония (1424 евро), Польша (1381 евро), Литва (1098 евро), Латвия (961 евро). Однако разница между ними меняется. С учетом покупательной способности средняя зарплата на руки в Литве почти на 13% больше, чем в Латвии, но на 26% меньше, чем в Польше и на 30% меньше, чем в Эстонии.

Пока еще нет данных о сравнении доходов в странах Балтии и Польше за 2019 год. Департамент статистики Литвы отметил, что средняя зарплата «на бумаге» увеличилась на 7,9%, до 1289 евро.

В Эстонии за это время зарплата увеличилась на 7,4%, до 1419 евро. Центральное статистическое бюро Латвии сообщило, что зарплаты в первом квартале 2019 года увеличились на 7,8%, до 1036 евро. В Польше, согласно новейшей статистике, зарплаты в частном секторе в июне увеличились на 7,4%, до 5182,43 злотого, или 1181 евро.

Напомним, Польша и Литва входят в топ-3 стран, в которые белорусы, по официальной статистике, чаще всего отправляются на заработки.