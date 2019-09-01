Бывший инспектор продолжает разоблачать «внутреннюю кухню» ГАИ 2 1.09.2019, 15:49

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Фото: «Белсат»

Михаил Хацкевич проиграл суд, но сдаваться не собирается.

27 августа в суде Московского района Минска состоялось заседание по поводу иска бывшего сотрудника ГАИ Михаила Хацкевича к своему бывшему работодателю – госавтоинспекции. Бывший милиционер подал исковое заявление на ГАИ, где пожаловался на переработку и приказы выполнять показатели по отлову автонарушителей, сообщает «Белсат».

«В своем решении суд сослался не на законы трудового права, а на распоряжение №3 Министерства внутренних дел от 2016 года, – говорит Михаил. – Согласно ему оплата за сверхурочные сотрудникам УВД временно приостановлена на неопределенный срок. Фактически, такая норма ставит сотрудника в бесправное положение. То есть, работай, перерабатывай, но за это ты не имеешь права ни на что претендовать».

В ГАИ Михаил Хацкевич вынужден был работать в выходные, чтобы выполнять необходимые для руководства показатели по количеству штрафов.

Судебное дело тянется с 2017 года. За это время бывший милиционер, который был уволен, успел получить другую квалификацию, найти работу, но продолжает отстаивать свои права. Он решил далее обжаловать решение суда.

«Ни денежные потери, ни потерянное время меня не останавливают. Я считаю своей главной целью – представить доказательства того, что и трудовое, и профессиональное право сотрудников МВД, военнослужащих систематически и цинично нарушается через локальный нормативно-правовой акт. Такие документы не могут быть законными и должны быть отменены», – говорит Михаил Хацкевич.

Бывший милиционер говорит, что с самого начала друзья и коллеги скептически относились к его решению судиться с работодателем, так как сами неоднократно сталкивались с подобным беспределом, и для них это стало нормой. Справедливости никто не ждет.