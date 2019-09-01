Таинственный Зелимхан и новый провал российских спецслужб 2 1.09.2019, 15:55

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Скандал с убийством в Берлине гражданина Грузии набирает обороты.

"В деле об убийстве в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Х. спецслужбы считают наиболее вероятной версией заказное убийство. Сообщается, что предполагаемый убийца, россиянин Вадим С., действовал профессионально. Вадим С. прилетел в Германию лишь несколько дней назад и затем, очевидно, выследил жертву", - пишут журналисты немецкого издания Der Tagesspiegel Франк Янсен и Александр Фрелих (перевод — inopressa.ru).

"В Берлине убитый жил под именем Зелимхана Х., однако использовал несколько имен. По информации Der Tagesspiegel, его также звали Торнике К. Однако под именем Зелимхана Х. он еще в 2008 году обозначался российскими спецслужбами как грузинский лидер террористов", - говорится в статье.

"Для убийства Вадим С. использовал мощный пистолет, популярный среди спецподразделений, - Glock 26 с глушителем", - указывает издание.

"Как говорят в кругах органов безопасности, признаки личной заинтересованности Вадима С. в убийстве исламиста отсутствуют. По их словам, доказательств того, что оба мужчины были знакомы, нет".

"После задержания Вадим С. сначала отрицал совершение преступления, а теперь не дает больше никаких показаний", - отмечают авторы статьи. В случае, если подтвердится теория, распространившаяся среди органов безопасности, расследование возьмет на себя федеральная прокуратура Германии. "Согласно этой теории, Вадим С. убил Торнике К. (Зелимхана Х.) по заказу российской спецслужбы для того, чтобы продемонстрировать противникам России, что они нигде не находятся в безопасности, даже в Германии", - пишет издание.

"Немецкие спецслужбы держали Торнике К. в поле зрения. Из-за его связей с чеченскими исламистами он сначала был причислен к лицам, представляющим потенциальную опасность для общественного порядка. (...) С 2001 по 2005 год К. воевал в России на стороне чеченских повстанцев, во Второй чеченской войне он якобы имел в своем подчинении воинское поразделение. Но он также якобы несколько раз менял фронт", - говорится в публикации.

"Говорят, для российских спецслужб мужчина, по-видимому, был не только опасным исламистом, но и предателем. (...) За его убийством может стоять наместник Москвы в Чечне Рамзан Кадыров. Кадыров печально известен своей жестокостью, он с чрезмерным наслием боролся с чеченскими повстанцами".

Позднее в Германии Зелимхана Х. перестали рассматривать в качестве потенциально опасного лица, так как в Берлине он был мало активен. По информации из кругов органов безопасности, доказательств того, что в Сирии К. воевал на стороне "Исламского государства", нет.

"Говоря о том, что профессионального убийцу удалось поймать, следователи отмечают удачное стечение обстоятельств. После выстрелов он проехал на велосипеде несколько сотен метров (...) и выбросил в реку пластиковый пакет с оружием, одежой и париком. Потом он хотел сесть на мотоцикл и скрыться. По информации Der Tagesspiegel, у него при себе была крупная сумма наличных. Прохожие видели произошедшее и сообщили полиции. Так как поблизости находилось подразделение полиции, Вадима С. удалось быстро поймать", - передает издание.

На Зелимхана Х. совершалось уже несколько покушений. "Финансируемая ЕС и Германией неправительственная организация Human Rights Education and Monitoring Center в столице Грузии Тбилиси предполагает, что за прошлыми покушениями и пятничным убийством в Берлине стоят российские спецслужбы".

При этом роль Зелимхана Х. неоднозначна, отмечают журналисты. "Он якобы был членом чеченской террористической группировки "Кавказский эмират", которую обвиняют в совершении нескольких терактов в России и кавказских республиках. С другой стороны, имеются и сообщения, согласно которым в чеченской войне он скорее воевал на стороне умеренных, не фундаменталистских повстанцев. К тому же позднее К. якобы также работал на антитеррористическое подразделение грузинского МВД. (...) Сам гражданин Грузии родом из Панкисского ущелья и является представителем чеченского меньшинства кистинцев. Долгое время считалось, что в этом ущелье вербует своих сторонников "Исламское государство" (...) . С другой стороны, сообщается, что К., используя свое влияние, выступал против вербовки молодых мужчин в ИГИЛ на своей родине", - пишет Der Tagesspiegel.