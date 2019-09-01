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Протестующие в Бресте выбрали своего кандидата

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  • 1.09.2019, 16:24
Протестующие в Бресте выбрали своего кандидата

Он будет участвовать в осенней политической кампании.

В первый осенний день, 1 сентября, в Бресте прошли традиционные кормление голубей и шествие по городу в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода, сообщил «Брестской газете» правозащитник Роман Кисляк.

Главной темой обсуждения стало выдвижение «кандидатов в депутаты». По словам Кисляка, на «выборы в парламент» от противников строительства аккумуляторного завода пойдет блогер из Березы Александр Кабанов.

После встречи на площади люди вновь прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь». Задержаний не было.

Строительство же аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проектa.

14 июня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис приостановил строительство аккумуляторного завода до устранения выявленных нарушений.


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