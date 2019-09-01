Ураган «Дориан» приближается к Багамским островам со скоростью 240 км в час 1.09.2019, 16:31

В течение нескольких дней «Дориан» достигнет побережья Флориды.

Ураган «Дориан» движется к Багамским островам со скоростью до 240 км в час и в течение нескольких часов обрушится на острова Абако и Большая Багама.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального ураганного центра США.

«Дориану» присвоено четвертую из пяти категорий мощности.

На Большой Багаме власти уже завершили эвакуацию. Ожидается, что высота волн будет достигать 5−6 метров.

На островах Абако сотни местных жителей отказались от эвакуации.

В течение нескольких дней «Дориан» достигнет побережья Флориды.