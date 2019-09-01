Анджей Дуда о санкциях против РФ: Мы должны быть решительными 1 1.09.2019, 16:59

Президент Польши сравнил нынешние действия России с действиями СССР по оккупации соседних народов.

Президент Польши Анджей Дуда во время речи по случаю 80-летия Второй мировой войны заявил, что для Польши война продолжалась до окончания советской оккупации в 1989 году.

Об этом сообщает Onet.pl .

Президент Польши сравнил нынешние действия России с тогдашними действиями СССР. Он также призвал Евросоюз сохранить санкции против России.

«Грузия в 2008 году, Украина в 2014 году. По сей день продолжаются оккупация, военнопленные и провокации. Мы должны быть решительными. Это наша ответственность перед обществами Европы и мира за то, что никогда больше не будет вооруженной агрессии », — отметил Дуда.