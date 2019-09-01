Леонид Судаленко: Такой поворот в деле уже можно считать победой 1.09.2019, 17:11

Фото: gomelspring.org

Правозащитник прокомментировал борьбу профсоюза РЭП за сохранение семьи жителя Гомельской области.

30 августа прокурор Гомельской области Виктор Морозов опротестовал в Президиуме Гомельского областного суда постановление о высылке жителя агрогородка Губичи, Буда-Кошелевского района Владимира Траутера. И хотя окончательного решения пока нет, его представитель, правовой инспектор независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко такой поворот в деле уже называет победой, сообщает «Гомельская весна».

Напомним, имеющего вид на жительство россиянина выслали из страны на 5 лет в интересах общественного порядка. 8 августа законность высылки следом за судом Буда-Кошелевского района подтвердила в апелляционном порядке и судебная коллегия Гомельского областного суда, после чего в любой день мог начаться процесс его высылки.

Правозащитник Леонид Судаленко дело не оставил и подал в интересах высланного гражданина России надзорную жалобу на имя председателя Гомельского областного суда. Основной мотив не согласия – высылка постоянно проживающего в Беларуси иностранца противоречит интересам его семьи и несовершеннолетнего ребенка.

«Владимир Траутер воспитывает несовершеннолетнего сына и высылка на такой значительный период как на 5 лет не будет способствовать становлению личности его сына», - написал в протесте областной прокурор. Также государственный советник юстиции обращает внимание на тот факт, что за управление в нетрезвом состоянии высланный лишен права управления на 3 года, что не позволит ему совершить новое правонарушение с использованием автомобиля.

38-летний высланный мужчина родился в Казахстане, в 1993 году семья переехала в Беларусь. Здесь он создал семью, жена и несовершеннолетний сын граждане Беларуси, работал животноводом в КСУП «Губичи», по месту работы характеризовался положительно. В деревне также проживает его мать пенсионного возраста, требующего ежедневного ухода. Известно, когда высылка стала достоянием деревни, местные жители около 70 подписей собрали в его поддержку. Ходатайство в его поддержку также написал и руководитель хозяйства.

Правозащитник Леонид Судаленко считает, что участившиеся случаи высылки из Беларуси иностранных гражданин явно принимаются без учета интересов семьи и интересов несовершеннолетних детей.

«Известно, что ежегодно, только по линии МВД в нашей стране фиксируется от 3-х до 4-х миллионов правонарушений. Практически каждый второй белорус – правонарушитель. Иностранные граждане не совершают того, за что к ним нужно применять «высшую меру». Они живут обычной жизнью наравне с белорусами, их нормами и правилами поведения», - заявил правозащитник.

13 августа апелляционная инстанция Гомельского областного суда отменила решение о высылке гражданина России жителя Хойник Сергея Резчик, которого выслали из страны на 10 лет в интересах общественного порядка. Его интересы в судах также представлял правовой инспектор независимого профсоюза РЭП, правозащитник Леонид Судаленко.