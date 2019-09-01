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В России скончался избитый пьяным полицейским подросток

  • 1.09.2019, 17:24
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В России скончался избитый пьяным полицейским подросток

Полицейский подошел к 17-летнему парню в кафе и предложил «выйти поговорить».

В брянской больнице скончался 17-летний Иван Вахрушин, которого избил сотрудник полиции Денис Терехов. Об этом сообщает издание «Брянские новости» со ссылкой на родственников подростка.

Инцидент с участием Вахрушина и Терехова произошел в поселке Локоть вечером 13 августа. 36-летний майор полиции в пьяном виде напал на подростка. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, он впал в кому.

Одна из свидетельниц происшествия рассказывала, что подросток сидел в кафе за столом, Терехов предложил ему отойти «поговорить». По ее словам, после разговора они пожали друг другу руки.

«Но приятель полицейского обратился к другу Ивана, видимо, отвлекая внимание, и в этот момент Терехов ударяет Ваню. Он ударяется головой о ступеньку», — говорила она.

Терехова арестовали на два месяца по делу об умышленном причинении тяжких повреждений (ч. 1 ст. 111 УК). Его уволили из правоохранительных органов, не дожидаясь обвинительного приговора.


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