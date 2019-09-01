Руки прочь от бульбы! 1 1.09.2019, 17:34

А мраморным мясом уже всех накормили?

Вчера гражданин Лукашенко, проехался по владениям в Смолевическом районе. По долинам и по взгорьям помотался. По полям. Ну, там и ознакомился с ходом уборки картофеля на поле ОАО «Озерицкий-Агро». Он оценил. Ну, дал оценку. До этого не могли, а он смог. Главный оценщик. Он высоко оценил качество отечественной продукции. Бульбе быть! И не надо нам испанской или египетской картошки. Своей можем мир накормить.

Вот как, как бы без него она выросла? Поклон от всех за - «бульбе быць». Кормилец сказал, тому и быть.

Подчиненные доложили «правителю и лидеру», что в этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки. И гражданин Лукашенко поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования - в первую очередь обеспечить свое население. Да-да. Закрома заполнить, а излишки — продать. И наращивать и наращивать. И больше и больше. Нужна валюта.

«Такой картофель хороший, качество изумительное!» - сказал он.

Интересно, а ему не говорили, что в Сербии и Македонии картошки навалом? И куда лучшего качества и по цене дешевле. Что в Марокко, Израиле и Египте этой бульбы столько, что ему и не снилось. И при этом умеют хранить и все в частных руках. И что самое главное, ни один руководитель этих стран свой пятак и руки не засовывает в картошку. Без них разберутся. Да-да! Так бывает.

И невдомек ему, что картофель хороший не от того, что он инспектирует, а от труда человека и погодных условий. От труда за три копейки тут. И не указы и декреты виной тому, а труд простого человека.

И вот задумался и прям боязно мне стало. Вопросы один за одним. А скажите, коров обосранных уже отмыли? А мраморным мясом уже всех накормили? А систему экзаменов в ВУЗах уже в очередной раз переделали и все чики-пуки? А это, уже нарастили экспорт цемента и сахара? А уже решили вопрос будущего экспорта «продукта» с АЭС в Островце? Или мы все сами «скушаем» по высоким и качественным ценам? А медицину уже с колен подняли? И колбасы из бобров уже наелись? И джинсы из льна свое уже донашиваем? Улитками наторговались? «Джилли» - уже все? Ну, решили все вопросы, прежде чем за яйца браться? Ой, за бульбу. Может хоть этот продукт не стоит трогать? Пусть хоть она останется без вмешательства. Ну, может стоит научиться картофель хранить для начала? Ну, чтобы на внутреннем рынке продукт был такой же, как и на внешний уходит. А может стоит доверить данные вопросы частнику-фермеру? Остались ли они в нашей стране?

И да, чтобы не получилось как с яблоками и грушами. На экспорт столько идет, что у нас за десять лет таких урожаев и нет в стране. Ну, польские, испанские, турецкие, марокканские — как наши проходят. Не секрет же. Киви, креветки, бананы - все тут с избытком растет.

Хотя, помните? «Ну зачем ты на ночь с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать?» Вы это, определитесь, гражданин начальник. Так жрать — или не жрать?

Скажите, а он хоть знает, что сейчас мы картошки собираем в два раза меньше, чем 50 лет назад? По данным Белстата, за последние 48 лет валовый сбор картофеля в Беларуси сократился с 13,2 млн тонн в 1970 году до 5,9 млн тонн в 2018 году. И где то, что и для кого и кому и почему? Скажите, а он знает, что скоро в стране для жизни сельских жителей не останется и собирать бульбу будет не кому? А он знает, что сейчас на дворе 21 век и техника уборочная везде на десятки лет впереди нашего ручного рабского труда? А знает ли он, что в 2018 году РБ импортировала 35 000 тонн сырого картофеля? Данные Белстата. Про экспорт ни слова. Ах да, четыре мешка лично в Кремль экспортировал. Или, разрываясь между 18-тью резиденциями и хоккейными турнирами, он не успевает этого понять и всего узнать?

А может? Может арбузы будем экспортировать? А че? Вон, только на одной своей плантации в день он собирает урожая 20 тонн.

Я знаю одно; - если людям не мешать работать, не засовывать нос в их дела и во все щели, не браться за яйца, то у них всегда и все получается. Тогда и в стране будет порядок, а не показуха и раболепство.

Хоть бульбу то не трогайте. Хоть это пусть останется.

Руки прочь от бульбы!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»