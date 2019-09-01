По стопам «Петрова» и «Боширова»: в Берлине засыпался еще один «сокол Путина» 1.09.2019, 17:40

Установлена связь Вадима Соколова с российскими спецслужбами.

В совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось выяснить подробности убийства Зелимхана Хангошвили в Берлине. Судя по имеющимся данным, убийцей стал человек, работавший на российские спецслужбы.

Убийство

В прошлую пятницу, 23 августа 2019 года, в Германии был застрелен Зелимхан Хангошвили, этнический чеченец с грузинским гражданством. В России Зелимхан был объявлен в розыск еще в 2002 году по подозрению в терроризме, хотя какие конкретно обвинения в его адрес выдвигали российские власти, неизвестно. Когда он обедал неподалеку от мечети перед пятничной молитвой, убийца выскочил из-за кустов и сделал три выстрела, два из которых пришлись в голову, а один — в плечо. После этого он вскочил на свой электровелосипед, доехал до реки Шпрее, положил в пакет свой 9-миллиметровый Глок с глушителем и бросил в воду. Туда же он выбросил свой парик. На его несчастье это заметили два подростка, которые немедленно сообщили об этом в полицию (все-таки это Германия). Уже через несколько минут он был задержан полицией в центре города, где пытался затеряться в толпе туристов. Сообщалось, что он отрицал свою причастность и требовал встречи с российскими дипломатами.

Кто такой Хангошвили

Зелимхан Хангошвили в 1999–2001 годах воевал на стороне сепаратистов, но, в отличие от Рамзана Кадырова, не перешел на сторону российских властей, а перебрался в Грузию. Сообщалось, что в 2008 году Зелимхан собирал добровольцев из Панкисского ущелья для участия в боевых действиях на стороне Грузии во время военного конфликта с Россией, однако сам в боях участия не принимал. В 2012 году Зелимхан получил известность за свою роль посредника между захватившими заложников чеченскими экстремистами и грузинскими силовиками в ущелье Лопота. По словам его брата Зураба, в Грузии его уже пытались похитить российские силовики: «В Грузии нам удалось раскрыть группу, в которую входили некоторые жители Панкиси. Это было до 2008 года. Двоих мы задержали, а остальным удалось скрыться. Выяснилось, что цель этой группы состояла в том, чтобы похитить и переправить Зелимхана в Россию. После чего они должны были убить меня и еще трех человек. Все необходимые для этого средства эта группа должна была получить от кадыровцев». Затем покушение на него совершалось уже в 2015 году. По его автомобилю стреляли восемь раз, но он остался жив. В 2016 году он попросил убежище сначала в Украине (где ему снова поступали угрозы), а затем в Германии.

Убийца, связанный со спецслужбами

В результате совместного расследования The Insider, Bellingcat и Der Spiegel удалось установить, что убийца приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года (в реальности такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов). Уже сам этот факт, что «Соколов» смог получить загранпаспорт на вымышленное имя, указывает на его прямую связь с государством — даже если бы ему каким-то образом удалось подделать паспорт самостоятельно, он не смог бы пройти по нему российский пограничный контроль, так как система автоматически соотносит данные отсканированного паспорта с системой Роспаспорт, где Соколова нет. Таким образом, либо он проходил границу в особом порядке (в сопровождении сотрудников ФСБ), либо тогда он был в системе Роспаспорт и позднее был оттуда удален (и то, и другое невозможно без официального вовлечения российских спецслужб).

Несуществующим оказался и его адрес в Санкт-Петербурге, который он указывал при подаче документов на визу. Как французское консульство выдало многократную визу человеку с пустым, не биометрическим паспортом, оформленным на несуществующее имя — большая загадка.

Сокол Путина. Убийца чеченца в Германии связан с российскими спецслужбами

Загранпаспорт на имя Соколова был напечатан 18 июля 2019 года, всего за 10 дней до планируемой поездки, и ранее под таким именем за границу никто не путешествовал (для сравнения фальшивые имена «Боширов» и «Петров» использовались Чепигой и Мишкиным еще за несколько лет до того, как они отравили Скрипалей). Возможно, это свидетельство спешки, а возможно, мера предосторожности: масштабный провал ГРУ после дела Скрипалей, когда расследование The Insider и Bellingcat выявило, что реальные и фальшивые имена ГРУшников легко вычисляются по номерам паспортов и базам ГИБДД, мог стать одной из причин, по которой спецслужбам стоило опасаться, что прежние фальшивые имена уже засвечены.

По данным местных правоохранителей, у убийцы (рост 176 см, вес 86 кг) также была обнаружена татуировка в виде пантеры и короны на левом плече и змеи на руке ниже локтя. Сотрудники спецслужб себе татуировки не набивают (если это не специальная операция по внедрению), поэтому, вероятнее всего, сам «Соколов» не был кадровым сотрудником. По тюремным понятиям такие наколки может позволить себе авторитет, находящийся на высокой ступени в воровской иерархии. Это уже не первый случай, когда спецслужбы используют представителей криминального мира для выполнения спецопераций. В одном из недавних случаев ФСБ направила в Украину бывшего сотрудника ФСКН, осужденного за коррупцию, для совершения теракта.

Нельзя исключать, что «Соколов» и сам является чеченцем по происхождению, во всяком случае такой способ устранения врагов тоже распространен. Так же, например, бандит (и чеченец по происхождению) Артур Денисултанов-Курмакаев (Динго) в 2017 году в Киеве покушался на чеченца Адама Осмаева.