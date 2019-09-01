«Та самая» продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКС 9 1.09.2019, 17:55

2,878

Женщина призналась, что она «не простая продавщица мороженого».

Продавщица мороженого на Международном авиакосмическом салоне (МАКС) объяснила, почему именно она второй раз продает мороженое президенту России Владимиру Путину.

В программе «Центральное телевидение» на телеканале НТВ девушка, которая представилась как Екатерина Сафронова, сообщила, что ее компания уже не первый год работает на авиасалоне, занимаясь организацией торговли и питания. По словам Сафроновой, она «не простая продавщица мороженого», а менеджер по организации торговли на МАКСе, передает РБК.

«Вот так совпало», — сказала гостья телеканала, объясняя, почему президент второй раз покупает мороженое именно у нее. Она также призналась, что волновалась и стеснялась во время встречи с президентом.

События, о которых идет речь, произошли в рамках авиасалона МАКС в Жуковском 27 августа. Тогда Путин вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, который также присутствовал на авиасалоне, в присутствии журналистов купил мороженое в одной из палаток. Журналисты обратили внимание, что мороженое российскому президенту продала та же самая продавщица, которая продавала ему мороженое на МАКСе в 2017 году.

Как сообщил позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на авиасалоне ежегодно работают одни и те же компании. «Даже не знаю, это та же продавщица или не та же. Это, что называется, вопрос не к нам», — сказал тогда Песков.