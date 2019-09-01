Ушла из жизни бессменный управляющий БГК Аделаида Мешкова

Ушла из жизни бессменный управляющий БГК Аделаида Мешкова2
- 1.09.2019, 18:06
- 1,250
Аделаида Мешкова скончалась на 79-м году жизни.
БГК имени Мешкова понес невосполнимую утрату. На 79-м году жизни не стало бессменной управляющей клубом Аделаиды Мешковой.
Как сообщает сайт клуба, она ушла после продолжительной болезни, с которой мужественно боролась в последнее время.
Ада Константиновна — мать основателей клуба Александра и Сергея Мешковых, верная спутница жизни их отца Анатолия Петровича Мешкова, чье имя с гордостью носит клуб.