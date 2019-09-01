закрыть
1 сентября 2019, воскресенье, 19:07
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ушла из жизни бессменный управляющий БГК Аделаида Мешкова

2
  • 1.09.2019, 18:06
  • 1,250
Ушла из жизни бессменный управляющий БГК Аделаида Мешкова

Аделаида Мешкова скончалась на 79-м году жизни.

БГК имени Мешкова понес невосполнимую утрату. На 79-м году жизни не стало бессменной управляющей клубом Аделаиды Мешковой.

Как сообщает сайт клуба, она ушла после продолжительной болезни, с которой мужественно боролась в последнее время.

Ада Константиновна — мать основателей клуба Александра и Сергея Мешковых, верная спутница жизни их отца Анатолия Петровича Мешкова, чье имя с гордостью носит клуб.


популярное за неделю

Мнение

Молодецкая забава
Молодецкая забава Константин Скуратович
Сырихи нашего времени
Сырихи нашего времени Ирина Халип
Будущее, которое у нас уже почти было
Будущее, которое у нас уже почти было Андрей Санников
Торжество закона или позор всей системы?
Торжество закона или позор всей системы? Михаил Пастухов