Ушла из жизни бессменный управляющий БГК Аделаида Мешкова 2 1.09.2019, 18:06

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Аделаида Мешкова скончалась на 79-м году жизни.

БГК имени Мешкова понес невосполнимую утрату. На 79-м году жизни не стало бессменной управляющей клубом Аделаиды Мешковой.

Как сообщает сайт клуба, она ушла после продолжительной болезни, с которой мужественно боролась в последнее время.

Ада Константиновна — мать основателей клуба Александра и Сергея Мешковых, верная спутница жизни их отца Анатолия Петровича Мешкова, чье имя с гордостью носит клуб.