«Для иностранцев музей ВОВ в Минске — это шок» 2 1.09.2019, 18:17

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Культуролог на распределении — о работе, туристах и деньгах.

Маше Белинской 22 года, она окончила БГУКИ год назад и попала на «распред» в музей истории Великой Отечественной войны. Многие удивляются, что интересного для девушки может быть в музее, где «бабушки на стульчиках сидят»? Сейчас Маша пишет сценарии, занимается организацией мероприятий, встречает иностранные делегации. Tut.by узнал у нее, кто ходит в музеи, что часто шокирует иностранцев и почему современный музей — это место для самопознания.