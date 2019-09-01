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«Для иностранцев музей ВОВ в Минске — это шок»

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  • 1.09.2019, 18:17
  • 1,903
«Для иностранцев музей ВОВ в Минске — это шок»

Культуролог на распределении — о работе, туристах и деньгах.

Маше Белинской 22 года, она окончила БГУКИ год назад и попала на «распред» в музей истории Великой Отечественной войны. Многие удивляются, что интересного для девушки может быть в музее, где «бабушки на стульчиках сидят»? Сейчас Маша пишет сценарии, занимается организацией мероприятий, встречает иностранные делегации. Tut.by узнал у нее, кто ходит в музеи, что часто шокирует иностранцев и почему современный музей — это место для самопознания.


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