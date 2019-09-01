«Песнярам» - 50: белорусские звезды исполнили любимые хиты 1 1.09.2019, 19:29

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Фото: kp.by

Вольский, Войтюшкевич, Хoменко и другие артисты записали видеопоздравления.

11 роликов и неизвестная запись от самых популярных белорусских артистов.

Накануне 50-летия основания «Песняров» (а это 1 сентября 1969 года) редакция kp.by предложила белорусским музыкантам поучаствовать в большом медиапоздравлении.

Музыкант записал фрагмент той «песняровской» песни, которая больше всего нравится артисту или группе, оставила след в душе, в свое время на что-то повлияла. Это не кавер-версии - просто музыканты наиграли мелодии, которые вспоминают в минуты радости или печали.

Известный фотограф Юрий Иванов также поделился с сайтом видеофрагментом: на этих кадрах примерно в конце 2001-го - начале 2002-го Владимир Мулявин репетирует и записывает одну из последних своих песен «Дорога». Владимир Георгиевич написал ее на стихи Иванова для фильма о Белорусской железной дороге. Проект не вышел на экраны, а песня осталась только в архиве фотомастера…

Что же спели музыканты? Выставляем сначала сам ролик-поздравлялку, а потом - все отдельные записи в алфавитном порядке. Чье исполнение вам больше всего нравится? Выбирайте!

От имени группы Akute вокалист Стас Мытник спел «Алесю». Эту песню на стихи Аркадия Кулешова и музыку Игоря Лученка группа исполняла уже не раз. Звучит она и на трибьюте «Re:Песняры» 2014 года. Версия получилась очень пронзительной и тонкой - она о любви, о которой говорят вполголоса, а то и шепчут.

Юлия Быкова, вокалистка группы Aura, спела фрагмент «Беловежской пущи» Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова - одну из любимых песен своего детства. Юлия спела под легкий аккомпанемент, добавив в свое исполнение великолепные вокальные украшения в финале ролика.

Неожиданный выбор Змитера Войтюшкевича. Он заглянул в репертуар, который пел Леонид Борткевич не только в «Песнярах», но и после ухода из ансамбля. Интересно, а вы слышали песню «Я не магу пра вас забыцца», которую написал Игорь Лученок на слова Петруся Бровки?

Лявон Вольский вспомнил фрагмент кавер-версии на песню «Добры вечар, дзяўчыначка» (ее написал Игорь Лученок на народные слова). В 1997-м группа N.R.M., где был лидером Вольский, сделала свою версию известного «песняровского» хита под названием «Я паставіў коніка» для трибьюта «Песнярок».

Позитивно и зажигательно исполнил Виталий Воронко «Бялявую, чарнявую» - песню о любви и непростом выборе. Написал ее композитор Олег Аверин еще во время работы в «Песнярах», но по-настоящему она выстрелила в «Белорусских песнярах». Не зря теперь ее воспринимают как часть наследия ансамбля-юбиляра.

На этом видео сложился дуэт - Лариса Грибалева и Саша Немо. Вернее, трио, ведь поучаствовала в съемке и младшая дочка Ларисы Алена. А спели артисты фрагмент «Ручнікоў» - одной из первых песен «Песняров». Кстати, многие думают, что песня - народная. Но ее музыка - композитора Николая Петренко, слова - Веры Вербы.

Лидер группы Rouble Zone Олег Джаггер Минаков передает привет «Песнярам» из Бельгии отсылкой к первому альбому и обработанной Владимиром Мулявиным народной песней «Скрыпяць мае лапці». Кстати, одной из самых рок-н-ролльных на том виниле. Ну а наш Джаггер, как и всегда, на стиле и в неповторимом образе.

Владимир Пугач из J:МОРС спел один из самых известных шлягеров ансамбля - «За полчаса до весны». В версии Владимира она так же берет за душу словами о том, что «совсем другим доверяли мы за полчаса до весны». Написал слова этой песни Наум Олев, а музыку - Оскар Фельцман.

Анастасия Тиханович вспомнила еще один хит, который поют десятилетиями, - «Наши любимые», написанный Давидом Тухмановым на слова Игоря Шаферана. Впервые номер прозвучал в фильме «Эта веселая планета» 1973 года. Анастасия выбрала любимый фрагмент - как раз о «самом главном».

У группы «Тяни-Толкай» получился задорный ролик с кучей приколов. А еще с секретом. Ребята по-своему спели «Беловежскую пущу» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Но если досмотрите видео до конца, услышите там еще один фрагмент «песняровского» мегахита.

Олег Хоменко, лидер группы «Палац», спел фрагмент «Завушніц» Владимира Мулявина на стихи Максима Танка. Одну из самых красивых белорусских песен о любви музыкант не стал, вслед за «Песнярами», делать балладой. У Олега получился душевный рассказ о переживаниях влюбленного сердца.