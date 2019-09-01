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Папа Франциск призвал все страны отказаться от ископаемого топлива

  • 1.09.2019, 19:01
Папа Франциск призвал все страны отказаться от ископаемого топлива

Понтифик призвал прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата.

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира прибегнуть к решительным шагам по противодействию изменениям климата, в частности отказаться от ископаемого топлива.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Папа объявил о начале нескольких недель молитвы для христиан, которые должны привлечь внимание к проблеме загрязнения и использования природных ресурсов.

Папа Франциск призвал «взять на себя ответственность и показать политическую волю к решительным мерам», чтобы как можно скорее достичь нулевых выбросов парниковых газов и ограничить повышение средней температуры по планете.


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