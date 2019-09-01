Лига чемпионов: «Юность» «всухую» переиграла чешский «Оцеларжи»1
- 1.09.2019, 19:15
Минчане добыли вторую победу подряд на турнире.
"Юность" переиграла чешский "Оцеларжи" в поединке 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 2:0, передает pressball.by.
Минчане добыли вторую победу в двух матчах.
Юность — Оцеларжи — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Мицкевич (Колготин, Цыганов, 23.30). 2:0 — Геращенко (Лопачук, 40.35).
Группа "D": Юность — 5 очков (2 матча), Лахти — 3 (1), Лозанна — 1 (1), Оцеларжи — 0 (2).
6 сентября "Юность" на выезде сыграет с "Лозанной".