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Лига чемпионов: «Юность» «всухую» переиграла чешский «Оцеларжи»

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  • 1.09.2019, 19:15
Лига чемпионов: «Юность» «всухую» переиграла чешский «Оцеларжи»

Минчане добыли вторую победу подряд на турнире.

"Юность" переиграла чешский "Оцеларжи" в поединке 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов — 2:0, передает pressball.by.

Минчане добыли вторую победу в двух матчах.

Юность — Оцеларжи — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Мицкевич (Колготин, Цыганов, 23.30). 2:0 — Геращенко (Лопачук, 40.35).

Группа "D": Юность — 5 очков (2 матча), Лахти — 3 (1), Лозанна — 1 (1), Оцеларжи — 0 (2).

6 сентября "Юность" на выезде сыграет с "Лозанной".


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