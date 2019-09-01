Майк Пенс: США стоят плечом к плечу с Украиной 2 1.09.2019, 19:10

Вице-президент США заверил Зеленского в поддержке территориальной целостности Украины.

Президент Владимир Зеленский встретился в Польше с вице-президентом США Майклом Пенсом. Встречу транслировал телеканал FoxNews.

"Мы всегда поддерживаем и стоим плечом к плечу с Украиной... Мы и в дальнейшем продолжим поддерживать Украину, в частности, по вопросам безопасности и территориальной целостности, включая и Крым", - заверил Зеленского вице-президент США.

В свою очередь, Зеленский рассказал Пенсу о первых днях работы Верховной Рады IX созыва и о планах быстрого проведения реформ.