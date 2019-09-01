Политический морок 1 Игорь Яковенко

1.09.2019, 20:55

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Игорь Яковенко

Как «умное голосование» в РФ стало тестом на вменяемость и способность к критическому мышлению.

Чем ближе 8 сентября, тем большую неловкость испытываешь, в очередной раз пытаясь объяснить людям, какая это гадость, это ваше "умное голосование". И ведь сами коммунисты – то есть главные бенефициары "УГ", раз за разом своими поступками доказывают, что нет и не может быть ничего более глупого, чем затея голосовать за "самого жирного" мерзавца.

Сначала коммунист Колмагоров, за которого в рамках "УГ" призывал голосовать Яшин, снялся с голосования, поскольку выяснилось, что у него непогашенная судимость за коррупцию, которую он скрыл от избирателей. Теперь вот сталинист Бортко, он же – "самый жирный второй" в Питере, он же – главная надежда на второй тур, тоже снялся с пробега. В этой связи уже скучно в 125-й раз рассказывать, что дважды два – четыре, а если съесть кило мышьяка и запить его стаканом царской водки, то здоровья не прибавится.

"Умное голосование" Навального, будучи весьма вредной идеей для протеста, сыграло, тем не менее, весьма положительную роль. Оно выступило в качестве теста, позволяющего обнаружить серьезные проблемы в массовом сознании оппозиции и индивидуальном сознании отдельных оппозиционеров. Вот несколько выписок из "истории болезни" людей, которых принято считать не просто умными и образованными, но и очень умными, и очень образованными.

Морозов Александр Олегович, журналист, философ, политолог, издатель.

В своем блоге объяснил свое отношение к "умному голосованию" через восторженное воспоминание о встрече с неким 22-летним молодым человеком, который приехал к нему в Прагу поговорить о политике. По словам Морозова: "он (то есть этот юноша – И.Я.) в отношении всего "сообщества" употребляет общее выражение "черти". А в отношении каждого конкретного персонажа говорит: "Черт какой-то". То есть там, где для меня сложно устроенное и высоко персонифицированное пространство - от условного Явлинского до условного депутата Журавлева - и для меня тут долгая история личных знакомств, идеологической компаративистики, воспоминаний о поступках и заявлениях, - для него тут просто единый мир "мелкого ада". Фамилий он не запоминает, а говорит так: "А вот тут еще один черт какой-то выскочил и сказал, что..."... Я его слушал и понял, что для него среди них нет никаких "коммунистов" и "яблочников", а есть просто какая-то общая "сказочная патология". Конец цитаты.

То есть, в гости к Александру Морозову приехал условный Шариков, который берется говорить о политике, фамилий не запоминает, а высказывается в точности как Полиграф Полиграфович о переписке "Энгельса с этим… Как его дьявола?.. С Каутским". Как видим, даже терминологически юный гость Александра Морозова весьма близок к Шарикову. Для Шарикова что Энгельс, что Каутский, все это "дьяволы" и "немцы какие-то". Для юного гостя Морозова, что просвещенный либерал Явлинский, что дремучий мракобес Журавлев – все это "черти какие-то". Но реакция Александра Морозова на своего юного гостя существенно отличается от реакции профессора Преображенского.

Реакцию Преображенского мы помним, а вот вам реакция Морозова: "Квест", который предлагает им Навальный - он не может быть "вмещен" в сознание нашего поколения, этого нельзя ожидать. Мы должны тихо уйти с исторической сцены, с "чувством глубокого морального удовлетворения" - причем "каждый - своего удовлетворения" (Чубайс - своего, я - своего и т.д.)". Конец цитаты. И завершает свой рассказ Александр Олегович с чувством большого исторического оптимизма: "Я думаю о том, как хорошо, что есть Навальный и его люди...".

Примеров, когда неграмотная молодежь сметает с исторической сцены людей образованных, в истории немало. В 1966 году, после постановления ЦК КПК "О Великой пролетарской культурной революции", миллионы школьников и студентов организовались в отряды и без труда начали выискивать подлежащих искоренению "монстров и демонов" среди своих преподавателей, университетского руководства. Им раскрашивали лица черными чернилами, надевали шутовские колпаки, заставляли лаять по-собачьи и ползать по коридорам. Многие из китайских профессоров тогда каялись и очень хотели бы "тихо уйти с исторической сцены". С "чувством глубокого морального удовлетворения". Но они это делали, будучи не в силах сопротивляться насилию, а тут добровольно…

Следующий пациент – Рогов Кирилл Юрьевич, политолог, филолог, журналист.

Вот его ода "умному голосованию": "Для оппозиции наличие не оптимальной, но согласованной общей стратегии почти всегда важнее, чем бесконечные споры о стратегии оптимальной… Это голосование не делает выборы выборами. Голосуя "по уго" (умному голосованию) за коммуниста или лдпр-овца вы не выбираете его. Вы лишь ломаете обманную тактику и обозначаете свое присутствие в ситуации, которая его не подразумевает, лишая вас нормальных инструментов присутствия". Конец цитаты.

Первая фраза означает, что лучше всем вместе сделать глупость, чем попробовать, наконец, обсудить и договориться о чем-то умном, или хотя-бы о том, чтобы не делать глупость. Вторая и третья фразы – полная абракадабра. "Голосовать так чтобы не выбирать" (!!)

– это как, Кирилл Юрьевич?! Симпатическими чернилами, что ли?

Человек приходит 8 сентября в избирательный участок, берет бюллетень, заполняет и тут вспоминает совет политолога Кирилла Юрьевича Рогова: "голосуя не выбирать". И что ж ему делать: совать свой бюллетень в урну или нет? Ведь если сунешь, то можно невзначай выбрать, вопреки запрету Кирилла Юрьевича.

Вот в Новосибирске послушались "умного голосования" и выбрали коммуниста Локтя. Так он им в университетском и академическом городе памятники Сталину ставит. А в других местах выбрали коммунистов, так они вмиг в "Единую Россию" вступили. В 2011 году по настоянию Навального его сторонники увеличили долю в Госдуме КПРФ, ЛДПР и "мироновцев". И что, Мизулина от "Справедливой России" чем-то лучше Яровой от "ЕР", а Луговой от ЛДПР вам милее какого-нибудь Валуева от "ЕР"? Гипотеза, что администрации президента сложнее договориться с Мизулиной чем с Яровой, а Луговой более затратен чем Валуев, должна иметь несколько менее умозрительные и менее голословные доказательства. Нужны платежки, сравнение выписок со счетов или как там у них все это происходит…

Катастрофический провал прототипа "умного голосования" в 2011 году сейчас сторонники Навального пытаются выдать за "победу". Самого Алексея Навального и его ближайших коллег типа Леонида Волкова понять можно. Это их проект, они в него вложились, а признавать ошибки не умеют. Нет такой опции у этих людей.

В отличие от Навального и Волкова, поддержка "умного голосования" такими интеллектуалами, как Морозов и Рогов (эти двое взяты просто для примера, список поддерживающих из этого же ряда довольно длинный), требует отдельного объяснения.

Повторюсь, речь идет о людях с высоким уровнем интеллекта. Достаточно посмотреть последнюю заметку того же Рогова об абсолютном праве на мирный протест, чтобы в этом убедиться. Когда умный человек делает и говорит глупости? Правильно – когда он в угаре, алкогольном, наркотическом, любовном – любом. В данном случае этот коллективный угар, или точнее, коллективный морок, имеет внешний источник, который называется "либеральная тусовка".

Это явление, о котором я писал, и буду еще писать в дальнейшем, имеет довольно сложную структуру. В нем есть операторы – это, прежде всего руководители нескольких СМИ: "Эхо Москвы", "Дождь" и десяток СМИ помельче той же направленности. Есть несколько главных спикеров: прежде всего Сергей Пархоменко и Евгения Альбац. Есть главный бенефициар – Алексей Навальный, который сам в "либеральную тусовку" не входит, относится к ней весьма скептически, но позволяет ей себя любить. В некоторых СМИ, входящих в "либеральную тусовку" существует прямой запрет на критику Навального, в других культ достигается с помощью "правильного" баланса позитива и негатива.

Интеллектуалы типа Морозова и Рогова никак не зависят от Навального. От спикеров и операторов "либеральной тусовки" они тоже не зависят в том смысле, в котором обычно понимается зависимость. Их зависимость, или, если угодно "зависимость", - в стремлении сохранить себя в "тусовке", а значит, сохранить сравнительно большую аудиторию для своих публикаций. Публикация на сайте "Эха" гарантирует от 20 до 150 тысяч просмотров. Та же публикация в социальных сетях и в менее аудиторных СМИ уменьшает аудиторию на порядок. Люди пишут для того, чтобы их читали. А еще люди хотят не оказаться в изоляции...

"Либеральная тусовка" - не партия, у нее нет идеологии и прилагательное "либеральная" весьма условно. В нее входят люди, которые друг друга терпеть не могут и даже те, кого в данный момент спикеры "тусовки" публично осуждают, например Олег Кашин и Ксения Собчак. Предать "тусовку" - вовсе не означает выйти из нее. Расставание с тусовкой происходит в результате осознанного и кардинального отрицания ее главных принципов, каковыми являются: аморализм, примат политтехнологий над политикой и абсолютный, всепоглощающий цинизм. Не случайно тусовка так ценит живые воплощения этих принципов: Белковского и Павловского.

Именно отрицание этих принципов поставило вне тусовки Андрея Пионтковского. Именно враждебность этим принципам Явлинского превратила тусовку в лютого врага "Яблока" и его лидера, породив эпидемию яблоконенавистничества. Именно скептическое отношение к универсальности этих принципов поставило вне тусовки Каспарова и Ходорковского, которые при другом отношении могли бы стать главными бенефициарами "либеральной тусовки".

Алексей Навальный является идеальным кумиром тусовки, полностью воплощающим в себе и своей практике все три вышеперечисленных принципа. Умных и тонких интеллектуалов заставляет поддерживать Навального та встроенная в тусовку "спираль молчания", тот же механизм, который заставлял умных и просвещенных людей XIX-го века верить в то, что "народ" жаждет свободы и просвещения и что надо идти в "народ" и учиться у него подлинной мудрости…

Суть и проблема "либеральной тусовки" в том, что она создана искусственно, как единственное разрешенное окно, в которое можно крикнуть, чтобы тебя услышали не десятки людей, а хотя бы сотни тысяч. В этом "либеральная тусовка" похожа на развешенный митинг в загоне, окруженном ОМОНом на проспекте Сахарова.

Именно поэтому "либеральная тусовка" и воспроизводит тот политический монополизм, против которого ее спикеры выступают: во власти нет альтернативы Путину, в оппозиции – Навальному. А "учение Навального всесильно, потому что оно верно". При всех очевидных заслугах и бесспорных талантах Навального, такая конструкция носит тупиковый характер.

"Умное голосование" - это политический морок. Будем надеятся что 9 сентября он рассеется.

Игорь Яковенко, blogspot.com