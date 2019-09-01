Ураган «Дориан» достиг пятой категории 3 1.09.2019, 20:49

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Ураган в Атлантике усилился до катастрофического.

Урагану «Дориан» присвоена высшая, пятая категория, и он продолжает усиливаться, сообщает NASA.

Данные свидетельствуют о том, что максимальная скорость устойчивого ветра достигает 280 км/ч, порывы ветра - 320 км/ч.

В течение нескольких часов ураган может достичь Багамских островов, жители острова Большой Багама эвакуированы, сообщает BBC.

После Багамских островов «Дориан» может обрушиться на Флориду, хотя точный его маршрут предсказать невозможно.