Национальная эстафета: белорусы весело начали копать картошку

Национальная эстафета: белорусы весело начали копать картошку3
- 1.09.2019, 21:08
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Белорусы активно делятся фотографиями урожая в соцсетях.
Конец лета - самое горячее время! Только отдыхать уже некогда. Объявлена мобилизация, родственники зовут на помощь: настала пора выкапывать картошку, пишет kp.by.
Городская молодежь это мероприятие сравнивает с принудительными работами.
- Сколько раз просил бабушку не садить столько картошки. Мы же не в голодные времена живем! И каждый год одно и то же: «Посадим, чтобы было чуть-чуть покушать» - а потом вызывает всех детей на принудительные работы, потому что картошки вырастила, как на целую армию! В следующем году точно не поеду! - жалуется минчанин Дмитрий.
А некоторые относятся к этому занятию легко и с юмором. Можно ведь и на свежем воздухе хорошенько размяться (и сэкономить на тренажерном зале), и с родными повидаться. И уж вряд ли кто-то поспорит с тем, что жареная собственноручно собранная картошка - это пища богов! Ну и своим урожаем не грех поделиться в соцсетях. Посмотрите, как в Беларуси происходит национальная эстафета по выкапыванию картошки!
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А вы картофельный урожай уже собрали?.. Извините, но мы сами не ожидали от себя таких умопомрачительных фото и видео. Всё сильно нецензурное оставили за кадром, можете смотреть. #goodday #draniki #belarus #work #kid #littlehelper #vip #nextkids #kidsmodel #fashionkids #potatoes #working #momandson #tutby #vscobelarus #minskgram #montessori #жизнькаконаесть #беларусь #бульба #беларус #драники #маленькийпомощник #убабушки #урожай #внезапно #втренде #монтессори #сын #времяжить