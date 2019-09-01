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Национальная эстафета: белорусы весело начали копать картошку

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  • 1.09.2019, 21:08
  • 1,583
Национальная эстафета: белорусы весело начали копать картошку

Белорусы активно делятся фотографиями урожая в соцсетях.

Конец лета - самое горячее время! Только отдыхать уже некогда. Объявлена мобилизация, родственники зовут на помощь: настала пора выкапывать картошку, пишет kp.by.

Городская молодежь это мероприятие сравнивает с принудительными работами.

- Сколько раз просил бабушку не садить столько картошки. Мы же не в голодные времена живем! И каждый год одно и то же: «Посадим, чтобы было чуть-чуть покушать» - а потом вызывает всех детей на принудительные работы, потому что картошки вырастила, как на целую армию! В следующем году точно не поеду! - жалуется минчанин Дмитрий.

А некоторые относятся к этому занятию легко и с юмором. Можно ведь и на свежем воздухе хорошенько размяться (и сэкономить на тренажерном зале), и с родными повидаться. И уж вряд ли кто-то поспорит с тем, что жареная собственноручно собранная картошка - это пища богов! Ну и своим урожаем не грех поделиться в соцсетях. Посмотрите, как в Беларуси происходит национальная эстафета по выкапыванию картошки!

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А вы картофельный урожай уже собрали?.. Извините, но мы сами не ожидали от себя таких умопомрачительных фото и видео. Всё сильно нецензурное оставили за кадром, можете смотреть. #goodday #draniki #belarus #work #kid #littlehelper #vip #nextkids #kidsmodel #fashionkids #potatoes #working #momandson #tutby #vscobelarus #minskgram #montessori #жизнькаконаесть #беларусь #бульба #беларус #драники #маленькийпомощник #убабушки #урожай #внезапно #втренде #монтессори #сын #времяжить

Публикация от Elena Ostapchuk (@milenastory)

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#бульба

Публикация от Анна Колодынская (@anna_kolodynskaia)


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