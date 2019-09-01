В Минске пара соорудила «глушилку» и обкрадывала магазины 4 1.09.2019, 21:29

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Иллюстрационное фото

Магнитные рамки не реагировали на сумку.

В Минске парень и девушка сделали ручную кладь, которая позволяла спокойно проходить через магнитные рамки — они не срабатывали на прикрепленные к товарам сигнальные чипы. Некоторое время все шло хорошо, но все же молодых людей задержали, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Злоумышленниками оказалась 31-летняя девушка и 28-летний парень, он уже был на примете сотрудников милиции из-за аналогичных преступлений. Официально задержанные нигде не работали. Известно, что пара продавала вынесенное из магазинов малознакомым людям. Среди украденных товаров — очки, дорогой алкоголь и продукты. Общая сумма ущерба — около тысячи рублей.

Материалы проверки переданы в Советский районный отдел Следственного комитета. За подобные действия молодых людей предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 205 («Кража»). Максимальное наказание — четыре года лишения свободы.