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Страна-победитель или страна-агрессор

  • Игорь Эйдман
  • 1.09.2019, 21:38
Страна-победитель или страна-агрессор
Игорь Эйдман

Почему независимая Россия превратилась в агрессора?

Россия - официальный правопреемник СССР, развязавшего вместе с нацистской Германией Вторую мировую войну. Нацисты в 1939 году не были готовы воевать на два фронта и, не имея в тылу польской операции союзника и фактически интенданта в лице СССР, никогда не решились бы напасть на Польшу. А значит, именно Советскому Союзу мир обязан началом Второй мировой.

Современная Германия не устает каяться за грехи нацистов. Власти России лопаются от циклопического самодовольства и самохвальства. Они с маниакальным упорством твердят: "Мы страна-победитель". Забывая при этом, что победил СССР в фактически им же самим развязанной войне.

Именно непризнание СССР страной-агрессором сделало возможным то, что и независимая Россия превратилась в агрессора.

Германия стала мирной и демократической страной только после того, как прокляла свое имперское прошлое. Россия будет свободна только, если решится на такой же отчаянный шаг.

Игорь Эйдман, Facebook


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