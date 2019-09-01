«Минск» победил БАТЭ - 3:2 1.09.2019, 22:01

Борисовчане потеряли преимущество в борьбе за чемпионство.

БАТЭ неожиданно проиграл "Минску" (2:3) в выездном матче 20-го тура чемпионата Беларуси. Борисовчане потерпели третье поражение в сезоне.

БАТЭ после этого поражения потерял преимущество в борьбе за чемпионство, передает pressball.by.

Борисовский клуб уступает лидирующему в высшей лига брестского "Динамо" пять очков, но при этом у действующих обладателей титула в запасе остался лишь один матч.

МИНСК — БАТЭ — 3:2

МИНСК: Леонов, А.Иванов, Шевченко (Жердев, 94+), Бахар (Свежов, 82), Яроцкий, Д.Климович (к), А.Васильев, Видич, Чаговец, Сазончик, Насибулин (Ковель, 92+).

Запасные: Пришивалко, Шибун, Шемрук, Лаврик.

БАТЭ: Черник, Филипович, Яблонский, Драгун, Копитович, Риос, Виллюмссон (Бага, 49), Стасевич (к), Волков, Туоминен (Дубаич, 38), Мукам.

Запасные: Чичкан, Березкин, Дубаич, Скавыш, Сарока, Бессмертный.

ГОЛЫ: 1:0 — Чаговец (3). 2:0 — Бахар (10). 3:0 — Сазончик (19). 3:1 — Драгун (52). 3:2 — Филипович (70).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Яроцкий (17), Мукам (31), Стасевич (58), Ал.Васильев (60), Волков (79).