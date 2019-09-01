Александр Кабанов: У брестчан есть единая цель 1.09.2019, 22:16

Активист рассказал, почему его выбрали для участия в осенней политической кампании.

На традиционную акцию кормления голубей в Бресте 1 сентября собрались около 150 человек. Участники мероприятия прошли по центральной улице города от Площади Ленина до кинотеатра Беларусь. Главным же моментом акции стало определение кандидата на будущие парламентские выборы, рассказал «Белсату» активист Александр Кабанов.

Участники акции ранее приняли решение о выдвижении своих кандидатов на выборы в «палату представителей». Рассматривались три человека, среди которых Александр Кабанов, Дмитрий Бекалюк и Демьян Лепесевич.

«Сначала мы предполагали, что три человека будут баллотироваться по трем округам. Но позже приняли решение, что будем выделять все же одного кандидата, чтобы сконцентрировать свои силы. В любом случае не имеет значения, кто из нас будет выдвигаться, так как у нас единая цель. Но я раньше принимал участие в избирательных кампаниях, поэтому имею некоторый опыт. Поэтому меня и выбрали», – рассказал Александр Кабанов.

Акции против открытия аккумуляторного завода около Бреста каждое воскресенье проходят в воскресенье с 25 февраля 2018 года. Протестующие требуют прекращения строительства завода «АйПауэр» под Брестом. Власти сначала игнорировали акции. Позже начали преследование активистов. А в июне стало известно, что завод не соответствует экологическим требованиям.