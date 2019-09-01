Фильм о белорусском языке победил на конкурсе короткометражек 1.09.2019, 22:34

Фильм снял 23-летний работник завода в Могилеве.

Трехминутный фильм 23-летнего парня из Могилева победил на фестивале любительских короткометражных фильмов «Словы».

Об этом сообщает marketing.by.

Фестиваль прошел в Могилеве, его организовал Центр городских инициатив. Показ лучших работ, как и награждение победителей, провели на этно-хуторе Зеленая роща. Формат — «кино под открытым небом».

Автор фильма «Апошнi беларус» — Игорь Бадьков. Парень работает на автозаводе имени Кирова. Для съемок работы в роли актеров он пригласил бывших сокурсников по учебе в БРУ и друзей. «Еще пару месяцев назад я и не думал, что возьмусь снимать короткометражные фильмы. Это оказалось невероятно весело», — поделился Игорь.