Британский парламент отклонил запрос Джонсона о досрочных выборах 10.09.2019, 7:35

Премьер Британии заявил, что не будет просить у Брюсселя отсрочки по «Брекзиту».

Нижняя палата парламента Великобритании в ночь на вторник, 10 сентября, вновь отклонила предложение о досрочных выборах. Запрос о выборах, направленный премьер-министром страны Борисом Джонсоном, не набрал необходимых двух третей голосов палаты общин. Таким образом, до 31 октября, запланированной даты выхода Великобритании из Евросоюза, в стране больше нет возможности для проведения досрочных выборов, сообщает dw.com.

При этом Джонсон хочет, чтобы, вопреки новому закону, процедуру для приведения "Брекзит" не приходилось откладывать. "Я не буду просить об отсрочке", - заявил Джонсон в палате общин. До голосования о новых выборах премьер-министр сказал, что в случае отклонения предложения он проведет переговоры на саммите ЕС в середине октября о выходе ЕС из своей страны 31 октября - "с соглашением или, при необходимости, без".

Ранее в понедельник королева Великобритании Елизавета II одобрила закон, направленный на предотвращение "жесткого" выхода из ЕС без соглашения. Закон требует, чтобы Джонсон запросил трехмесячную отсрочку "Брекзита", если соглашение с ЕС не будет достигнуто к 19 октября. Кроме того, по распоряжению Джонсона британский парламент ушел на вынужденный пятинедельный перерыв.