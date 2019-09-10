Белорусские футболисты уступили Уэльсу в товарищеском матче 10.09.2019, 7:42

Фото: twitter.com/iF2is

Игра проходила с большим преимуществом валлийцев.

Сборная Беларуси проиграла в гостевом товарищеском матче команде Уэльса со счетом 0:1, сообщает tut.by.

Игра проходила с большим преимуществом валлийцев. Наш соперник владел мячом 66% времени и нанес 14 ударов по воротам, но реализован был лишь один момент.

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэниэл Джеймс нанес точный удар в дальний угол с 18 метров.

Во втором тайме отличный шанс увеличить преимущество имел Гарет Бэйл, но игрок «Реала» не попал по воротам с семи метров. Отметим и несколько впечатляющих сэйвов Максима Плотникова.

Михаил Мархель дал шанс выйти на поле ряду молодых игроков, которые в целом неплохо выглядели против сильного соперника.

Уэльс: Уорд — Робертс, Мефам (Локьер, 77), Родон, Б. Дэвис (Гантер, 91+) — Моррелл, Аллен (к) — Джеймс (Бейл, 50), Уилсон (Волкс, 89), Уильямс — Мур (Воукс, 75).

Беларусь: Плотников — Золотов, Политевич (к), Волков, Поляков — Ковалев (Эбонг, 46), Яблонский (Маевский, 46), Бага (Драгун, 71), Скавыш (Печенин, 77) — Сигневич (Стасевич, 70), Бахар (Климович, 85).