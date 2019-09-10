Ольга Николайчик — чиновникам: Это финита ля комедия 3 10.09.2019, 7:46

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Пришло время, чтобы человек, который украл миллиарды на свои резиденции, начал все возвращать.

Уже в октябре белорусам, которые попали в «тунеядскую» базу, начнут приходить платежки за газоснабжение и теплоснабжение по специальным тарифам. По-прежнему неизвестно, сколько человек находится в базе «не занятого в экономике населения». Ранее власти заявляли о том, что в базе находится около 500 тысяч человек. Но теперь чиновники скрывают цифру от журналистов, ссылаясь на закон о «защите информации».

В состоянии ли будут «тунеядцы» платить за значительно подорожавшие тарифы ЖКХ? Почему власти решили спрятать неудобные цифры?

Сайт Сharter97.org обратился за комментарием к режиссеру, общественной активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Ольге Николайчик.

- Что касается жировок, которые потяжелеют в октябре — мы не знаем, что такое 100% за услуги ЖКХ, что такое 50%. У нас просто нет открытых данных, сколько стоит та или иная услуга. Во-вторых, как люди, которые нигде не работают, могут заплатить за какие-то тарифы. Где здравый смысл и логика?

Кроме того, заработать в нашей стране стало просто невозможно. Предприятия уничтожены, зарплаты мизерные, фактически люди работают за еду. Белорусы практически перестали ездить за границу в отпуска. Свободное время используется для того, чтобы поработать на огородах, дачах, заработать где-то копеечку.

Мой совет «тунеядцам» — бойкотировать антиконституционные решения. Государство просто не обеспечило людей достойным заработком, оно — банкрот. У меня вопрос, почему в нашей стране доктор, инженер, преподаватель должны идти работать продавцом, чтобы хоть как-то сводить концы с концами? Почему к образованным людям в нашей стране такое отношение? Куда уходят наши деньги?

Пора объявлять бойкот подобным решениям и декретам. Почему белорус, пострадавший от коррумпированной власти, оставшийся без работы, должен еще и что-то платить?

В Беларуси появляется все больше налогов, всяческих поборов, но единственный налог, который давно напрашивается — налог для лукашенковского клана богатеев. У нас же эти люди, проживающие в своих коттеджах в Дроздах, обзавелись огромным количеством льгот. Они должны ответить за то, что украли у белорусов деньги, здоровье, перспективу, а самое главное — 25 лет жизни.

Cегодня мне просто противно cмотреть на то, как люди, которые закончили вузы, посвятили пять лет жизни учебе, отправляются работать по бездарно придуманному распределению. Если раньше диплом имел хоть какую-то ценность, то сегодня наша образованная молодежь просто не может себя реализовать в нашей стране. Так зачем учиться, если потом тебя отправят работать за 300 рублей? А потом еще и в «тунеядцы» могут записать, если с этим дипломом не найдешь хоть какую-то работу. Для молодого специалиста найти сегодня работу — то еще испытание. Нужен и опыт работы, и рекомендации. А как начать карьеру с нуля?

Власти насчитали 500 тысяч человек — это люди, которые находятся в крайне сложной жизненной ситуации. А теперь последнее отдать лукашистам? Это же неприкрытый разбой.

- Как вы думаете, почему власти решили не делать достоянием общественности количество «тунеядцев», находящихся сегодня в базе?

- Во первых, если цифра засекречена — ей можно еще манипулировать. Увеличить число людей, которые записаны в базу, использовать в своих целях.

Во-вторых, эти данные неудобны властям. Сколько раз Лукашенко обещал трудоустроить каждого белоруса, а оказалось, что у нас «тунеядцев» полмиллиона. А перед «выборами» чиновникам просто не хочется раздувать скандалы, попадать в неудобные ситуации, подставляться под критику. Ведь уже и власть прекрасно понимает, что такие проколы в интернет-пространстве незамеченными не проходят. Независимые СМИ используют эту цифру против режима.

Неудобно выставлять на показ цифры, сколько людей, которые могли бы приносить доход нашей стране, вынуждены искать работу за границей. Неудобно говорить о том, какой идет отток капитала за границу.

А сегодня белорусы выезжают десятками тысяч. Ведь за границей нет такой коррупции, нет обмана, существуют нормальные условия труда и заработок. Человек едет в ту же Польшу, зарабатывает 1000 евро, а не эти позорные 300 рублей.

Чиновники заняли заведомо проигрышную позицию в вопросе «тунеядцев». Ведь рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Не стоит критиковать и дискриминировать людей по причине того, что они не нашли работу в Беларуси.

Лучше признать свои ошибки, признать, что они не справились с поставленной задачей и просто уйти. То, что мы сегодня наблюдаем — это финита ля комедия для режима Лукашенко.

- Вы уже отметили, что многие люди, которых власти записали в «тунеядцы» — вынуждены работать за границей. Что должно произойти, чтобы белорусы могли достойно зарабатывать в своей стране?

- Вместе с Белорусским Национальным Конгрессом и гражданской кампанией «Европейская Беларусь» я решила принять участие в избирательной кампании. Моя инициативная группа зарегистрирована в Уручском округе № 109 города Минска.

Одна из целей, которую мы поставили перед собой — обеспечение достойной работы за достойный заработок для наших соотечественников на родине. И я полностью поддерживаю эти требования. Но это возможно только при условии смены власти в нашей стране.

В 1991 году Беларусь вышла из состава СССР в прекрасном состоянии. Несмотря на кризис, несмотря на тяжелую ситуацию, у нас были прекрасные стартовые позиции. Потому что у нас такие люди, потому что у нас такой народ. Работоспособные, талантливые, организованные — прекрасный человеческий капитал. Во всем мире ценятся наши работники. Как узнают, что белорус — с руками и ногами берут. Может, пришло время, чтобы наши люди на родной земле могли достойно зарабатывать? Не только воры, которые сидят в кабинетах, богатели. Пришло время, чтобы человек, который украл миллиарды, понастроил себе резиденции, начал возвращать то, что присвоил себе.

У нас все еще есть шанс. Если мы сменим власть, то мы можем сделать Беларусь успешной и процветающей. Для этого в наше правительство нужно позвать профессионалов, а колхозную банду, которая озабочена своими карманами и кошельками, пора менять.

Я уверена на все 100%, что мы можем обеспечить белорусов достойной зарплатой в нашей стране. Уверена, что мечты тысяч белорусов, которые сегодня поступают в вузы, мечтают стать докторами, учителями, инженерами, мечтают жить и работать в своей стране — могут осуществиться. Им не придется работать в соседних странах, терпеть все эти испытания.

- Почему вы решили принять участие в избирательной кампании?

- Для меня всегда были далеки «выборы», «палатка № 6», но сегодня я поняла, что наша страна зашла в такой тупик, что мы должны использовать даже эту возможность, чтобы донести людям свою позицию. «Выборов» в нашей стране нет, но есть возможность рассказать людям о себе.

От себя могу сказать, что люди подходят, знакомятся, с огромным удовольствием слушают наши предложения и цели. Многие просто светятся, когда видят, что активисты стоят с бело-красно-белым флагом. Сегодня мы нужны людям, для них мы глоток свежего воздуха. Поддержать меня вы можете возле станции метро «Уручье», за кольцевой автодорогой.

Отмечу, что избирательная кампания — это лишь инструмент. Наша главная цель — смена власти на всех уровнях. Только так мы можем добиться успеха.