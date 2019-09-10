Жители Улан-Удэ вышли на стихийный митинг в поддержку шамана-воина 10.09.2019, 7:51

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Протестующие требуют освобождения сторонников Александра Габышева и новых выборов.

На центральной площади Улан-Удэ начался стихийный митинг, сообщает издание «Иркутск сегодня».

По информации издания, сначала участники митинга требовали освобождения задержанных сторонников Александра Габышева – жителя Якутска, который с марта идет пешком в Москву, чтобы провести "обряд изгнания Путина".

Затем к протестующим присоединились недовольные итогами прошедших выборов, на которых победил ставленник власти, врио главы города Игорь Шутенков. Митингующие заявили, что они поддерживали его соперника – сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, который вместе с лидером КПРФ в Бурятии – депутатом республиканского парламента Баиро Цыреновым – также был на площади.

По приблизительным подсчетам в митинге приняли участие 150 человек. Митингующие потребовали повторных выборов На площадь прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они призвали протестующих разойтись, но никого не задерживали, сообщает местное издание Babr24.

В единый день голосования 8 сентября в Улан-Удэ прошли выборы мэра города и депутатов городского совета. На выборах мэра Вячеслав Мархаев проиграл члену «Единой России» Игорю Шутенкову.

В августе Мархаев публично осудил действия полиции при разгоне акций протеста в Москве. Сенатор, ранее бывший командиром бурятского ОМОНа, назвал действия полицейских «неправомерными и профессионально безграмотными».