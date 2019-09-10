Дмитрий Бекалюк: А где полтора года было государство? 2 10.09.2019, 8:31

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Аккумуляторный завод в Бресте

Фото: Ирина Ареховская

Протестующие в Бресте ответили Лукашенко.

Конфликт вокруг строительства в Бресте аккумуляторного завода «АйПауэр» длится уже полтора года. Все это время брестчане выходили на уличные протесты, пытаясь остановить вредное производство. В течение последней недели власти фактически признали, что протестующие правы. Однако участники протестов считают, что точку в этой истории ставить рано. «Белсат» собрал ключевые заявления по ситуации вокруг аккумуляторного завода за последнюю неделю.

«Мы считали, что это будет достойное предприятие, которого в республике у нас нет, по производству полного цикла аккумуляторов. Оно нужно республике. Но, к сожалению, инвестор не очень приличный, он пошел по пути где-то завуалирования некоторых моментов, которые вызвали возмущение среди населения», – сказал председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис в эфире телеканала ОНТ.

«Я увидел правонарушения – со стороны и отдельных государственных служащих, и отдельных дельцов, которые пообещали построить в общем нужный нам объект», – заявил накануне Лукашенко.

Несмотря на заявления представителей власти, 8 сентября в центре города снова собрались брестчане, борющиеся против аккумуляторного завода. Они считают, что прекращать борьбу можно только после официального, юридически закрепленного решения о закрытии завода.

«Если это войдет в пределы юридического поля, тогда вопрос будет закрыт. А пока расслабляться нельзя. Инициативная группа не останавливается на этом, мы будем давить до конца», – заявил один из лидеров протестов Дмитрий Бекалюк.

Он сообщил, что протестующие выдвигают на выборах в Палату представителей трех своих активистов – Александра Кабанова, Елену Макаревич и Романа Кисляка. Они должны отстаивать интересы протестующих в парламенте. Бекалюк объявил кампанию по сбору подписей за кандидатов.

Пока заявления властей полного доверия у брестчан не вызывают.

«А где полтора года было государство? Это что, полтора года надо было разбираться кто где взятки брал? Или давали кому-то возможность спокойно уйти, уволиться? – говорил в воскресенье во время очередной акции Бекалюк, – Никакого сдвига относительно экологических прав граждан не произошло. Я не услышал от Лукашенко, что завод должен быть закрыт. Я услышал его слова, что завод нам был нужен».