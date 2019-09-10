Белорус случайно ушел в роуминге в минус на 750 рублей 10.09.2019, 8:47

Что делать в такой ситуации?

Белорус Максим был на отдыхе в Грузии, когда его телефон скачал по мобильному интернету 47 мегабайт. В итоге он оказался должен МТС почти 750 рублей.

Максим рассказал tut.by, что сейчас находится в Грузии на отдыхе.

— У меня был активирован роуминговый пакет МТС на 1Гб трафика. Подключил я его 30 августа, и он действовал до 23.59 5 сентября. Утром 6 сентября я проснулся и воспользовался Wi-Fi. Но, видимо, когда я сидел в интернете, параллельно задействовался и мобильный интернет, — говорит мужчина. — Перед выходом из дома я хотел активировать второй пакет на 7 дней с 1Гб в роуминге. Зашел в приложение МТС и увидел свой баланс, и до сих пор нахожусь в шоке.

Дело в том, что на счету образовалось задолженность — минус 749,38 рубля, что примерно равно 358 долларам. Для сравнения: за эту сумму можно слетать в Батуми туда и обратно.

— Судя по статистике трафика, списание произошло в 8.39 по минскому времени, а из дома я вышел в 12.30 по Минску. Все это время я был на Wi-Fi. На самом деле очень странно все получилось, — говорит Максим. — Настройки в телефоне все стандартные. Я понимаю, что должен был выключить мобильную передачу данных, для собственной безопасности, но я не переживал, думая, что нахожусь на Wi-Fi.

Максим считает, что оператор «мог спокойно заблокировать номер по достижении минус 100 рублей баланса», и хочет обратиться в МТС, как только вернется в Беларусь. Он также сказал, что оператор готов сделать ему рассрочку по выплате.

Что говорят в МТС

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию пресс-службу МТС.

— Мы детально рассмотрели обращение Максима. Наше оборудование, как и оборудование грузинского оператора-партнера зафиксировало, что абонент воспользовался интернетом на территории Грузии и был протарифицирован по роуминговым тарифам, — ответили нам. — Если абонент пользовался услугами связи в роуминге, у него есть обязательства по их оплате.

Чтобы избежать непредвиденных расходов в роуминге, перед поездкой всегда лучше проконсультироваться об использовании связи за границей у специалистов. Также рекомендуем после каждого выхода в интернет отключать мобильную передачу данных, погодные и прочие виджеты и проверять опцию автоматического обновления приложений в настройках.

Как избежать огромных счетов в роуминге?

Мы уже публиковали подробную инструкцию. Если кратко, то есть несколько простых советов:

проверьте, сколько стоит связь в стране, в которую вы едете;

проверьте настройки смартфона и выключите все, что не нужно;

вы также можете приобрести SIM-карту местного мобильного оператора — связь в любом случае окажется не сильно дороже, чем в роуминге (даже при подключении специальных пакетов с трафиком).

Кроме того, если вы подключились к Wi-Fi, убедитесь, что используете необходимую точку доступа. Некоторые устройства при ухудшении сигнала Wi-Fi могут переключиться на мобильный интернет.

Если абонент действительно потратил мегабайты неосознанно, начисление могут отменить. К примеру, так было с минчанкой Кристиной, которая по ошибке запустила музыкальный стриминговый онлайн-сервис, находясь в роуминге, и оказалась в минусе на 726 рублей.

Чтобы описать ситуацию, следует связаться с компанией любым удобным способом — позвонить в справочную службу, оставить сообщение при помощи обратной связи на сайте или же обратиться с паспортом в фирменный центр.