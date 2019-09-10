Лукашенко стремительно теряет опору 18 Андрусь Войнич, «Баста»

10.09.2019, 9:12

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И никакие сказки о подарках Илона Маска уже не «прокатят».

Если кто-то думает, что диктатор просто так ляпает языком абы он работал, то заблуждается.

Дело в том, что Лукашенко стремительно теряет своих сторонников среди народа. В последнее время это стало очень актуально и болезненно. Он это прекрасно понимает. Проблема стоит довольно остро, ведь несмотря ни на что, народ - главная сила страны и в какой-то момент силового блока может просто не хватить.

Со стороны могло показаться, что он солгал про теслу, подаренную Илоном Маском потому, что у него развивается старческое слабоумие. Отчасти возможно так и есть, правду о его состоянии здоровья мы вряд ли узнаем сейчас. Но есть и корыстный политический мотив, а именно - очередная попытка поднять и возвеличить себя в глазах общественности.

Этот трюк он пытается проделывать с сознанием людей не в первый раз. Была и ставка на людей среднего возраста, когда то увлекавшихся боевиками - Стивен Сигал. И на более старшее поколение - Жерар Депардье, и на относительно молодых людей - IT, биткоин, айфоны и плафоны.

Теперь он попытался взяться за умы детей, что по правде сказать совсем пошло даже для него, откровенно и публично солгав о том, что электромобиль Tesla подарил ему Илон Маск.

Бизнесмен, кстати, ответил в твиттере, что никакому Лукашенко он ничего не дарил. Более того, весь мир знает о либеральных взглядах Маска и если бы они даже были знакомы, то никакой дружбы с архаичным директором совхоза не завязалось бы. Не тот человек Лукашенко, которому Маск будет подарки делать, короче.

Диктатор в очередной раз попытался сыграть на предпочтениях общественности и модных темах, но увы, не вышло. Его ляпы, как всегда, запаздывают, да и народ над его словами все больше смеется, без доверия, но с проверкой. Интернет дает такие возможности.

Людям как раз уже давно все ясно, большинство уже понимает, что Лукашенко как президент - пустое место, черная дыра сосущая из страны и людей все, что оказывается в зоне его гравитации. И никакие сказки о подарках Илона Маска и высоких технологиях уже не прокатят, ведь даже самая крутая Tesla померкнет на фоне об...ых коров и всеобщей разрухи.

Андрусь Войнич, «Баста»