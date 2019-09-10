Ученые нашли затонувшие артефакты времен Колумба 1 10.09.2019, 9:22

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Фото: thehistoryblog

На корабле была портативная королевская сокровищница.

Ученые показали артефакты, найденные при подводных раскопках на датском флагманском корабле Gribshunden, который затонул в 1495 году.

Международная команда исследователей исследовала корабль и поднимала с борта артефакты в течение трех недель, пишет The History Blog.

Это самый старый военный корабль, когда-либо найденный в северных водах, и как один из наиболее хорошо сохранившихся кораблей конца 15-го века, он может предоставить важную информацию о конструкции некоторых его знаменитых современников, таких как корабли Христофора Колумба и Васко да Гама.

Фото: thehistoryblog

«Нам удалось выявить несколько новых ключей к конструкции корабля, и мы приближаемся к разгадке того, как на самом деле строились корабли такого типа. Это расширяет наши знания о важном переходном периоде в мире, времени великих географических открытий», — говорит Йохан Реннби, профессор морской археологии в Университете Седертерна.

Говорят, что на корабле был королевский «фатабур», своего рода портативная сокровищница, в которой хранилась его самая дорогая одежда и имущество. Некоторые из предметов, извлеченных из обломков этим летом, можно было бы отнести к лучшему снаряжению короля: кольчугу с маркой изготовителя на одном кольце, оловянная тарелка и элегантная кружка для питья с короноподобной гравировкой.

Фото: thehistoryblog

Другие артефакты, найденные на борту - это один из старейших пистолетов, когда-либо найденных на корабле, монеты, осетровые кости и бочки, в том числе и из-под датского пива 1495 года. Ученые надеются, что ДНК-экспертиза обнаружит следы хмеля и подтвердит их гипотезу.

Фото: thehistoryblog

Объекты еще предстоит проанализировать, и ожидается, что в результате анализа появится больше деталей, которые будут включать как результаты анализов ДНК, так и трехмерную визуализацию. И исследователи считают, что это еще не все.

«Мы надеемся, что сможем вернуться к дальнейшим расследованиям в следующем году — там еще много секретов», — заключил руководитель исследования Брендан Фоли.